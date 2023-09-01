Как будут сдерживать цены на сельхозпродукцию, рассказал Токаев

Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках послания на совместном заседании палат парламента рассказал, каким образом в стране планируется сдерживать цены на сельхозпродукцию, передает NUR.KZ.

"Современное сельское хозяйство – это высокотехнологичная отрасль. Земля и климат уже не являются определяющим фактором успеха аграриев, на первый план вышли инновационные решения. Без современной науки ситуация в отрасли будет не просто стагнировать, а ухудшаться. Следует принять меры по развитию агронауки, и главное – ее практическому применению в сельском хозяйстве.

Национальный аграрный научно-образовательный центр предстоит трансформировать в вертикально интегрированный агротехнологический хаб", - сообщил президент.

Он отметил, что нужно наладить полноценное научно-практическое сотрудничество с признанными зарубежными центрами агронауки.

"Мы будем поддерживать частные научно-технологические инициативы и адаптируем образовательные программы к потребностям аграрного сектора.

Серьезные реформы назрели в растениеводстве. Необходимо диверсифицировать посевы, увеличить площади высокорентабельных культур, сократить водоемкие и монокультурные посевы. Следует предметно заняться обеспечением фермеров отечественными семенами, выведением и культивацией новых производительных сортов", - заявил глава государства.

По его словам, важно решить проблему избыточного ценового регулирования, которая серьезно тормозит развитие АПК. Более активную стабилизирующую роль должна играть Продовольственная контрактная корпорация.

"При необходимости она будет осуществлять интервенции, тем самым сдерживая рост цен. Продкорпорация должна содействовать частному рынку в создании полноценной сети производства, хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции", - заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034807-kak-budut-sderzhivat-tseny-na-selhozproduktsiyu-rasskazal-tokaev/