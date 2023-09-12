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Токаев призвал трансформировать Национальную палату предпринимателей

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев на выступлении перед представителями отечественного бизнеса заявил, что Нацпалату предпринимателей надо трансформировать, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня выступил перед представителями отечественного бизнеса. Он заявил, что Национальную палату предпринимателей надо трансформировать.

"В заключение хотел бы остановиться на вопросах деятельности Национальной палаты предпринимателей. Ее основная задача – стать ключевым каналом эффективного диалога между бизнесом и государством.

Требуется дальнейшая трансформация палаты, повышение качества корпоративного управления ею. Палата должна полноценно выражать консолидированное мнение предпринимателей, стать одной из основных движущих сил социально-экономических реформ", – сказал он.

По информации на официальном сайте, Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" — это некоммерческая организация, созданная для усиления переговорной силы бизнеса с правительством и госорганами.

Палата предпринимателей представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства, включая внутреннюю и внешнюю торговлю.

Главная задача "Атамекена" – защита прав и интересов бизнеса и обеспечение широкого охвата и вовлеченности всех предпринимателей в процесс формирования законодательных и иных нормативных правил работы бизнеса.

Добавим, на сегодняшнем мероприятии президент Касым-Жомарт Токаев, говоря о законе по возврату активов, отметил, что иностранным и казахстанским инвесторам опасаться нечего.

Кроме того, он назвал Катар и Саудовскую Аравию перспективными для трудоустройства казахстанских специалистов, а также заявил, что государство должно помогать предпринимателям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2036323-tokaev-prizval-transformirovat-natsionalnuyu-palatu-predprinimateley/

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