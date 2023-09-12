Токаев: Предприниматели не должны выступать в роли "жалобщиков" и "просителей"

Президент выступил на встрече с представителями отечественного бизнеса. Он отметил, что государство должно помогать предпринимателям, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

Касым-Жомарт Токаев выступил перед представителями отечественного бизнеса. Президент заявил, что государство должно помогать предпринимателям.

"Госаппарат не должен видеть в каждом бизнесмене потенциального нарушителя закона. Такой подход порождает репрессивный по своей сути характер администрирования.

Государство обязано помогать предпринимателям. Этот момент хочу выделить особо. Именно помогать", – сказал глава государства.

Однако, по словам Токаева, сами предприниматели не должны выступать в роли "жалобщиков" и "просителей".

"Что касается предпринимателей, то они не должны выступать в роли "жалобщиков" и "просителей", а должны стать истинно равноправными партнерами госаппарата.

Слабая защита частного капитала, чрезмерное вмешательство государства в экономику, нерыночное ценообразование и избыточное регулирование – это далеко не полный перечень вопросов, волнующих бизнес", – рассказал президент

Глава Казахстана отметил, что со стороны представителей бизнеса нередко наблюдаются факты уклонения от налогов, вывода капиталов и другие подобные действия.

"Поток жалоб предпринимателей на суды, правоохранительные, налоговые органы и местные власти не уменьшается. В то же время и со стороны бизнеса нередки факты уклонения от налогов, вывода капиталов, мошенничества при получении господдержки. Распространены случаи ущемления прав трудовых коллективов. Все это приводит к тому, что обе стороны всегда подозревают друг друга в худших намерениях", – говорит Токаев.

Главный вызов, по словам президента, – обеспечение полного взаимодействия бизнеса и госаппарата.

"Таким образом, наш главный вызов сегодня – обеспечение полного взаимодействия бизнеса и госаппарата. Нужно разорвать этот порочный круг. Конечно же, в вопросе выстраивания доверительных отношений государству нужно сделать первый шаг навстречу.

Необходимо не на словах, а на деле следовать принципу "презумпции невиновности" бизнеса. Внедрять его на всех уровнях – от сельского акимата до республиканских структур. Большое значение при этом имеет упрощение администрирования, повышение его прозрачности за счет цифровизации, а также сокращение прямого взаимодействия между чиновником и предпринимателем.

Нужно шире применять уведомительный порядок разрешений, оптимизировать отчетность. Поэтому предстоит перенастроить и законодательство, и служебные процессы в госорганах", – подытожил глава государства.

Добавим, на сегодняшнем мероприятии президент Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в своем послании народу Казахстана предложил новые подходы к дальнейшему развитию страны.

"Мы должны довести рост экономики до 6-7 процентов. Для этого необходимо оказать максимальную поддержку частной инициативе бизнеса. В этом направлении приняты определенные меры", – сказал президент.

Также, говоря о законе по возврату активов, он отметил, что иностранным и казахстанским инвесторам опасаться нечего.