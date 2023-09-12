"Может привести к авариям": критическое состояние оборудования выявили на 11 ТЭЦ в Казахстане

На заседании специальной комиссии были рассмотрены результаты проверки деятельности ряда ТЭЦ, на некоторых из них обнаружили нарушения, сообщается на официальном сайте правительства.

Результаты проверки деятельности ряда теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) республики рассмотрены на заседании комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Органы прокуратуры провели проверку 11 частных ТЭЦ на предмет соблюдения законодательства в сферах теплоэнергетики и естественных монополий. В ходе проверки на некоторых объектах были выявлены системные недостатки и нарушения. Оборудование на каждой из станций находится в критическом состоянии, что может привести к авариям во время отопительного сезона.

Члены комиссии. Фото: primeminister.kz

По итогам обсуждения уполномоченным органам поручено провести работу с собственниками для обеспечения капитального ремонта и модернизации станций. Премьер-министр потребовал установить конкретный график работ на 2023-2024 годы и вести мониторинг их исполнения. В случае нарушения обязательств будут приняты меры по возврату станций в госсобственность.

Заседание комиссии. Фото: primeminister.kz

На заседании комиссии также обсужден вопрос устранения непродуктивных посредников-монополистов в сфере газоснабжения крупных промышленных предприятий страны. Государственные доли участия в этих компаниях, обладающих соответствующей инфраструктурой, ранее были переданы в частные руки по заниженной стоимости. Впоследствии это привело к монополизации рынка транспортировки газа и установлению завышенных тарифов на услуги.

Алихан Смаилов поручил уполномоченным ведомствам в кратчайшие сроки проработать вопрос возврата данных активов в государственную собственность в соответствии с требованиями законодательства РК.

Напомним, в апреле этого года в правительстве показали рейтинг самых изношенных теплоэлектроцентралей в стране. Многие энергообъекты были изношены более чем на 70%, у некоторых ТЭЦ этот показатель превысил 90%.

В июне депутат мажилиса предложил привлекать миллионеров и миллиардеров из списка Forbes Казахстана к решению проблем в сфере теплоснабжения.

Позже глава Минэнерго показал список ТЭЦ, которые включили в зону риска в отопительный период. Ими оказались:

Риддер ТЭЦ в ВКО; Экибастузская ТЭЦ; ТЭЦ-2 "Арселор Миттал Темиртау" в Карагандинской области; Жезказганская ТЭЦ в Улытау; ТЭЦ ТОО "МАЭК" в Мангистауской области; Кентауская ТЭЦ.

Недавно зампремьер-министра Роман Скляр высказался о возможных авариях на казахстанских ТЭЦ.

"Аварии бывают даже на совершенно новых сетях. Но весь город без отопления у нас никогда не останется, такого не будет. Аварии наверняка будут происходить – это естественный процесс. Но по готовности всех систем – она будет обеспечиваться", – заявил Скляр.