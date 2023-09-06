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Токаев дал поручения акиму Астаны Касымбеку

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Касым-Жомарт Токаев и Женис Касымбек
Касым-Жомарт Токаев и Женис Касымбек. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с акимом Астаны Женисом Касымбеком, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Глава государства принял акима Астаны Жениса Касымбека.

Женис Касымбек рассказал президенту о текущей ситуации в городе:

– отчитался о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы;

– проинформировал, что по всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика:

  • со слов акима, за 7 месяцев 2023 года объем инвестиций увеличился на 9,2%, достигнув 678,5 миллиарда тенге;
  • до конца года планируется ввести в эксплуатацию 25 инвестиционных проектов на общую сумму 87 миллиардов тенге, включая 15 проектов в сфере обрабатывающей промышленности.

– доложил о ходе строительства объектов систем жизнеобеспечения города:

  • газовые тепловые станции и ТЭЦ-3 планируется поэтапно ввести в эксплуатацию уже в предстоящем отопительном сезоне. Они дадут 1100 Гкал/ч тепла, что позволит обеспечить профицит тепловой энергии в столице.

– рассказал о строительстве социальных объектов (школ, доступного льготного жилья, медцентров), завершении долгостроев, сносе аварийного и ветхого жилья, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города:

  • в текущем учебном году в Астане будет построено 11 школ, 4 из них уже работают;
  • в рамках национального проекта "Комфортная школа" в период 2024-2025 годов будет построено 24 школы почти на 90 тыс. ученических мест. 15 из них будут расположены в бурно развивающихся районах Есиль и Нура.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры, подготовке к отопительному сезону и благоустройству города.

Недавно аким Астаны получил новую должность – теперь он возглавляет столичную Федерацию легкой атлетики. Также одним из его заместителей стал Ерсин Отебаев.

В июле этого года Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития столицы, на котором сказал, что Астана должна в полной мере соответствовать статусу главного города страны. В связи с этим глава государства заявил, что дает акиму Женису Касымбеку один год на то, чтобы улучшить ситуацию в столице. При этом президент отметил, что работа Касымбека будет на его личном контроле.

Кроме того, на совещании по вопросам развития столицы Токаев раскритиковал план развития города. Он призвал говорить откровенно о том, чем вызваны ключевые проблемы Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035493-tokaev-dal-porucheniya-akimu-astany-kasymbeku/

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