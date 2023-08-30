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30 лет независимости Казахстана

Проект конституции 28-летней давности опубликовала пресс-служба Назарбаева (фото)

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Конституция Казахстана
Конституция Казахстана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пресс-служба Нурсултана Назарбаева опубликовала в официальном Instagram-профиле снимки проекта Конституции 1995 года. На документе видны правки, которые вносил первый президент Казахстана.

"В этот знаменательный день хотим поделиться с вами снимками исторического документа — проекта Конституции, который был представлен на рассмотрение первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в апреле 1995 года.

По этим уникальным снимкам видно, как Нурсултан Назарбаев лично вносил ряд правок и замечаний в текст будущей Конституции молодого и независимого государства", – говорится в сообщении.

Сегодня в Казахстане отмечают государственный праздник – День Конституции. С соответствующим поздравлением гражданам страны обращался президент Касым-Жомарт Токаев.

Конституция Казахстана была принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года. В этом году Основному закону республики исполнилось 28 лет.

Напомним, что в прошлом году, 5 июня, в Казахстане состоялся референдум по внесению поправок в Конституцию, инициатором проведения которого был президент Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, глава государства отмечал, что изменения в Основной закон – это не конечная стадия, а только начало реформ в Казахстане.

Согласно итогам июньского референдума, всего в голосовании приняли участие 7 985 769 казахстанцев.

Голоса распределились следующим образом:

  • за поправки – 77,18%, или 6 163 516 человек;
  • против – 18,66%, или 1 490 470 человек;
  • за оба варианта – 1,58%, или 125 859 бюллетеней;
  • бюллетени неустановленного образца или в которых невозможно установить волеизъявление голосующего – 2,58%, или 205 924 бюллетеня.

При этом явка составила 68,05%.

Новые поправки в Конституции расширили права граждан на участие в управлении страной, усилили защиту гражданских прав.

Кроме того, повысился статус и усилилась роль парламента РК, осуществился переход от суперпрезидентской модели управления к президентской республике, близкие родственники президента утратили право занимать должности политических госслужащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора. Также на уровне Конституции была запрещена смертная казнь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034579-proekt-konstitutsii-28-letney-davnosti-opublikovala-press-sluzhba-nazarbaeva-foto/

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