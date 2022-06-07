Объявлены итоги референдума в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сегодня, 7 июня, в Центральной комиссии референдума (ЦКР) огласили итоги прошедшего в это воскресенье в Казахстане республиканского референдума по внесению поправок в Конституцию, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно данным ЦКР, всего в голосовании на референдуме приняли участие 7 985 769 казахстанцев. Граждане проголосовали следующим образом:

за поправки – 77,18%, или 6 163 516 человек;

против – 18,66%, или 1 490 470 человек;

за оба варианта – 1,58%, или 125 859 бюллетеней;

бюллетени неустановленного образца или в которых невозможно установить волеизъявление голосующего – 2,58%, или 205 924 бюллетеня.

Явка составила 68,05%.

"Таким образом, на основании статей 31 и 34 Конституционного закона о республиканском референдуме предложенные изменения в основной закон нашей страны считаются принятыми.

Решение, принятое референдумом, имеет обязательную силу и не требует дополнительного подтверждения актами. Принятые на референдуме изменения и дополнения в Конституцию вступают в силу со дня опубликования официального сообщения об итогах референдума", – заявил глава ЦКР Нурлан Абдиров.

Напомним, накануне глава государства высказался о прошедшем референдуме. Токаев заявил, что предложенные поправки в Конституцию поддержало подавляющее большинство граждан.

Кроме того, президент отметил, что изменения в Основной закон – это не конечная стадия, а только начало реформ.

Полный текст обращения главы государства к народу Казахстана после референдума можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972946-obyavleny-itogi-referenduma-v-kazahstane/