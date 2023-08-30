Токаев направил казахстанцам поздравление

Касым-Жомарт Токаев. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Президент традиционно поздравил жителей Казахстана с Днем Конституции. Телеграмму главы государства опубликовала его пресс-служба в Telegram.

"Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем Конституции!

Основной закон является прочной опорой нашей государственности, определяя общественное и политическое устройство, непреходящие ценности и стратегический вектор развития страны.

Обновленная в результате общенационального референдума Конституция стала ярким символом консолидации нашей нации. Она выступает надежным фундаментом проводимых масштабных преобразований, нацеленных на демократизацию политической системы, обеспечение верховенства права, поступательное повышение благосостояния народа. Одной из таких институциональных реформ стало создание Конституционного суда, который значительно усилил роль Основного закона как гаранта защиты прав и свобод граждан.

Для построения Справедливого Казахстана, государства равных возможностей для всех, необходимо, чтобы конституционные принципы не только соблюдались неукоснительно, но и были неотъемлемой частью общественного сознания. Глубоко убежден, что ответственный гражданин – "Адал азамат" – это человек, который всецело разделяет и воплощает в жизнь идеалы нашей Конституции.

Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и успехов!" – говорится в обращении Касым-Жомарта Токаева.

Основной закон республики был принят в этот день на республиканском референдуме в 1995 году. В этом году ему исполняется 28 лет.

Также напомним, что в прошлом году, 5 июня, в Казахстане состоялся референдум по внесению поправок в Конституцию. Инициатором проведения данного референдума стал президент.

Всего в голосовании на референдуме приняли участие 7 985 769 казахстанцев. При этом за поправки проголосовали 77,18%, или 6 163 516 человек.

Согласно задумке, новые поправки должны были расширить права граждан на участие в управлении страной, усилить защиту гражданских прав. Кроме того, планировалось повысить статус и усилить роль парламента, осуществить переход от суперпрезидентской модели управления к президентской республике. Близкие родственники президента утратили право занимать должности политических госслужащих, руководителей субъектов квазигоссектора. Также на уровне Конституции была запрещена смертная казнь.

Отметим, что 30 августа в РК является официальным выходным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034533-tokaev-napravil-kazahstantsam-pozdravlenie/