День Конституции отмечают сегодня в Казахстане

Конституция Республики Казахстан. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 30 августа, в Казахстане отмечается День Конституции – она была принята в этот день на республиканском референдуме в 1995 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Конституция Казахстана была принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года. В этом году Основному закону республики исполнилось 28 лет.

30 августа в Казахстане является официальным выходным.

Согласно статье 1 Конституции РК, наша страна утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

А основополагающими принципами деятельности Казахстана являются:

общественное согласие и политическая стабильность;

экономическое развитие на благо всего народа;

казахстанский патриотизм;

решение наиболее важных вопросов государственной жизни демократическими методами;

включая голосование на республиканском референдуме или в парламенте.

Ранее мы писали, что в связи с празднованием Дня Конституции ЦОНы и спецЦОНы сегодня работать не будут.

Напомним, что в прошлом году, 5 июня, в Казахстане провели референдум по внесению поправок в Конституцию. Инициатором проведения данного референдума был президент Касым-Жомарт Токаев.

Всего в голосовании на референдуме приняли участие 7 985 769 казахстанцев. При этом за поправки проголосовали 77,18%, или 6 163 516 человек.

Новые поправки в Конституции расширили права граждан на участие в управлении страной, усилили защиту гражданских прав. Кроме того, повысился статус и усилилась роль парламента РК, осуществился переход от суперпрезидентской модели управления к президентской республике, близкие родственники президента утратили право занимать должности политических госслужащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора. Также на уровне Конституции была запрещена смертная казнь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034258-den-konstitutsii-otmechayut-segodnya-v-kazahstane/