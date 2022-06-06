Токаев: Изменения в Основной закон – это не конечная стадия, а только начало наших реформ

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев выступает с видеообращением к народу Казахстана по результатам прошедшего референдума, передает NUR.KZ.

"Референдум стал важной вехой в истории нашей страны, показал сплоченность и готовность нации к реальным переменам. Высокая явка стала свидетельством зрелости и ответственности нашего общества. Благодарю всех, кто пришел на избирательный участок и поддержал начатые в стране преобразования. Проявив подлинный патриотизм, вы внесли весомый вклад в поступательное развитие Казахстана. Признателен всем согражданам, кто воспользовался законным правом и высказал свою позицию в этот судьбоносный для страны момент.

Изменения в Основной закон – это не конечная стадия, а только начало наших реформ. Мы продолжим всестороннюю модернизацию страны. На базе обновленной Конституции мы сформируем более эффективную модель функционирования всех институтов власти, укрепим механизмы сдержек и противовесов между ними.

Последовательные политические преобразования будут способствовать развитию национальной экономики, укреплению национального предпринимательства. Теперь нам предстоит сформировать прозрачные и справедливые правила игры в экономике, провести реформу законодательства.

Важно искоренить все искусственные монополии, поставить надежный заслон коррупции. Нам следует поддержать инициативы предпринимателей, полностью защитить частную собственность, усилить конкуренцию.

Впереди огромная работа по реальной диверсификации экономики. Предстоит принять меры по развитию высокопродуктивного сельского хозяйства, мощной транспортно-логистической системы, повсеместно сформировать цифровую экосистему.

Главными двигателями устойчивого развития нашей страны должны стать труд, знания и гражданская активность. Только так мы сможем создать самодостаточный средний класс и эффективную экономику. Такая экономика будет нацелена на справедливое распределение доходов, создание качественных рабочих мест, неуклонное повышение уровня жизни и полноценную самореализацию всех граждан", - заявил президент.

Напомним, что на референдуме, состоявшемся в Казахстане накануне, свой голос отдали более 8 миллионов казахстанцев. По данным экзитпола (опрос на выходе с участков для голосования), проведенного Институтом комплексных социальных исследований "СОЦИС-А", за поправки в Основной закон проголосовало 76,7% избирателей, против – 23,3%.

По официальным же данным, предоставленным Центральной комиссией референдума (ЦКР), за внесение поправок в Конституцию проголосовали 77,18% избирателей, против – 18,66%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972857-nachalos-obraschenie-tokaeva-k-narodu-kazahstana-po-rezultatam-proshedshego-referenduma/