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30 лет независимости Казахстана

Сколько дней будут отдыхать казахстанцы на День Конституции

Опубликовано:

Конституция РК
Конституция Республики Казахстан: YouTube/Библиотека Первого Президента Республики Казахстан

30 августа казахстанцы будут отмечать День Конституции. Этот день является официальным выходным. Рассказываем, как будут отдыхать казахстанцы в этот день.

Согласно календарю на официальном сайте "Электронного правительства", 30 августа, День Конституции Республики Казахстан, в этом году выпадает на среду.

Так как праздник будет отмечаться в середине рабочей недели, никаких переносов рабочих и выходных дней на этот раз не планируется.

Согласно закону "О праздниках в РК", День Конституции является государственным праздником.

Государственные праздники – праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Отметим, что 30 августа 1995 года на общенациональном референдуме была принята Конституция Республики Казахстан. В этот день во всех областях и городах страны по традиции проходят массовые праздничные гуляния и концерты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033904-skolko-dney-budut-otdyhat-kazahstantsy-na-den-konstitutsii/

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