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"Сверхдоходность не результат эффективной работы ": Токаев о высокой базовой ставке Нацбанка

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня в послании народу Казахстана заявил о необходимости кардинально решить проблему недостаточного корпоративного кредитования, передает Telegram-канал Акорды.

"Требуется кардинально решить проблему недостаточного корпоративного кредитования. Экономике нужны деньги. Чистая прибыль банков за прошлый год составила почти полтора триллиона тенге, за первую половину текущего года – более триллиона тенге. Такая сверхдоходность – не результат эффективной работы банков, а в основном следствие высокой базовой ставки, которую Национальный банк использует для борьбы с инфляцией", – заявил Токаев.

Он отметил, что правительству и парламенту следует рассмотреть возможность более справедливого перераспределения этой прибыли с учетом интересов государства.

"Актуален и вопрос с огромными доходами финорганизаций от размещения ликвидности в государственных ценных бумагах, которые при этом не облагаются налогами.

В этом нет логики и государственного подхода. Правительство уже разбирается в этой парадоксальной ситуации. Соответствующие законодательные поправки будут внесены в мажилис. Прошу депутатов внимательно рассмотреть их", – добавил президент.

Напомним, на прошлой неделе Национальный банк РК вновь объявил о снижении базовой ставки с 16,75% до 16,5%.

Между тем ранее Токаев заявил, что в экономической сфере в стране нужны кардинальные изменения. По его мнению, у казахстанских экономистов нет креативности и понимания поставленных перед ними задач, из-за чего они не дорабатывают.

В свою очередь глава Нацбанка ответил на критику Касым-Жомарта Токаева в адрес экономистов.

"Отчасти я принимаю эту критику, хотя я не склонен переоценивать свою важность как экономиста. Но касательно развития Нацбанка – я бы отделил это от того, что сказал президент. Я считаю, что наша команда работает очень хорошо.

Касательно наших предложений по экономическим реформам – мы готовим предложения постоянно, наша работа не зависит от какой-то там внешней взбучки или внешнего влияния", – сообщил Пирматов.

Кроме того, сегодня Токаев заявил о необходимости уменьшить количество видов налоговых и иных обязательных платежей в бюджет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2033808-sverhdohodnost-ne-rezultat-effektivnoy-raboty-tokaev-o-vysokoy-bazovoy-stavke-natsbanka/

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