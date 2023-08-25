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"Отчасти принимаю": глава Нацбанка высказался о критике Токаева в адрес экономистов

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Галымжан Пирматов
Галымжан Пирматов. Фото: пресс-служба президента РК

Глава Нацбанка сегодня на брифинге в ведомстве ответил на критику Касым-Жомарта Токаева в адрес экономистов, передает корреспондент NUR.KZ.

"Отчасти я принимаю эту критику, хотя я не склонен переоценивать свою важность как экономиста. Но касательно развития Нацбанка – я бы отделил это от того, что сказал президент. Я считаю, что наша команда работает очень хорошо.

Касательно наших предложений по экономическим реформам – мы готовим предложения постоянно, наша работа не зависит от какой-то там внешней взбучки или внешнего влияния", – сообщил глава Нацбанка Галымжан Пирматов.

Напомним, Токаев недавно заявил, что в экономической сфере в стране нужны кардинальные изменения. По его мнению, у казахстанских экономистов нет креативности и понимания поставленных перед ними задач, из-за чего они не дорабатывают.

Отметим, что Галымжан Пирматов возглавил Национальный банк Казахстана в феврале прошлого года.

Также в январе Галымжан Пирматов высказался о своей работе на посту главы Нацбанка. Тогда он признал, что прошлый год был полон вызовов и непростых решений для него и для всей команды, и предположил, что не простым будет и нынешний год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034012-ee-prinimayu-glava-natsbanka-o-kritike-tokaeva/

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