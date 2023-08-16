Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Использование электронных учебников в школах Казахстана обсудили в правительстве

Опубликовано:

Парта в учебном кабинете
Парта. Иллюстративное фото: pexels.com

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросам использования электронных учебников в учебном процессе. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Совещание прошло в понедельник, 14 августа.

В нем приняли участие вице-министры просвещения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, юстиции, а также представители АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы", НАО им. Ы. Алтынсарина, АО "Талдау", ведущих издательств школьных учебников и IT-компаний.

Вице-министр просвещения Айбат Ильясов доложил о текущей ситуации по обеспечению школ электронными учебниками и планируемых мерах по дальнейшему развитию данного направления.

При этом представители издательств и IT-компаний представили свои последние разработки в области электронных учебников и образовательных платформ.

"Участники совещания обсудили потенциал электронных ресурсов и возможные варианты их использования для совершенствования образовательного процесса. При этом было отмечено, что педагоги должны иметь право выбора электронных ресурсов", – говорится в сообщении.

В завершении совещание Тамара Дуйсенова дала ряд поручений по выработке механизмов обеспечения школ электронными учебниками и цифровыми образовательными ресурсами, по переводу учебных материалов в цифровой формат и их применению в учебном процессе.

Проблема тяжелых рюкзаков в Казахстане

Напомним, в конце сентября прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев затронул проблему ношения казахстанскими школьниками больших и тяжелых рюкзаков.

"Это, несомненно, негативно сказывается на здоровье детей. Поэтому считаю необходимым ускорить перевод учебных материалов в цифровой формат", – сказал глава государства.

Позже премьер-министр Алихан Смаилов поручил ускорить цифровизацию учебного процесса в стране и избавить казахстанских школьников от тяжелых рюкзаков.

В ноябре прошлого года Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин объяснял, что первоклассников хотят снабдить планшетами для того, чтобы решить проблему тяжелых рюкзаков.

Однако в Минпросвещения от этой идеи отказались.

"Нам было поручено сформулировать предложение, мы его сформулировали и предлагали каждому ребенку планшет взамен учебников. Но отраслевое министерство – Минпросвещения – проработало данный вопрос и сейчас предлагает другой метод внедрения инновации в образовательный процесс. У них другой подход, другое мнение. Мы опираемся на их мнение", – заявлял позже глава МЦРИАП.

В Минпросвещения пояснили, что собираются использовать интерактивные панели в классах, а устройства использовать в малокомплектных школах с совмещенными классами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2032732-ispolzovanie-elektronnyh-uchebnikov-v-shkolah-kazahstana-obsudili-v-pravitelstve/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.