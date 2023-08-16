Использование электронных учебников в школах Казахстана обсудили в правительстве

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Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросам использования электронных учебников в учебном процессе. Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Совещание прошло в понедельник, 14 августа.

В нем приняли участие вице-министры просвещения, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, юстиции, а также представители АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы", НАО им. Ы. Алтынсарина, АО "Талдау", ведущих издательств школьных учебников и IT-компаний.

Вице-министр просвещения Айбат Ильясов доложил о текущей ситуации по обеспечению школ электронными учебниками и планируемых мерах по дальнейшему развитию данного направления.

При этом представители издательств и IT-компаний представили свои последние разработки в области электронных учебников и образовательных платформ.

"Участники совещания обсудили потенциал электронных ресурсов и возможные варианты их использования для совершенствования образовательного процесса. При этом было отмечено, что педагоги должны иметь право выбора электронных ресурсов", – говорится в сообщении.

В завершении совещание Тамара Дуйсенова дала ряд поручений по выработке механизмов обеспечения школ электронными учебниками и цифровыми образовательными ресурсами, по переводу учебных материалов в цифровой формат и их применению в учебном процессе.

Проблема тяжелых рюкзаков в Казахстане

Напомним, в конце сентября прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев затронул проблему ношения казахстанскими школьниками больших и тяжелых рюкзаков.

"Это, несомненно, негативно сказывается на здоровье детей. Поэтому считаю необходимым ускорить перевод учебных материалов в цифровой формат", – сказал глава государства.

Позже премьер-министр Алихан Смаилов поручил ускорить цифровизацию учебного процесса в стране и избавить казахстанских школьников от тяжелых рюкзаков.

В ноябре прошлого года Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин объяснял, что первоклассников хотят снабдить планшетами для того, чтобы решить проблему тяжелых рюкзаков.

Однако в Минпросвещения от этой идеи отказались.

"Нам было поручено сформулировать предложение, мы его сформулировали и предлагали каждому ребенку планшет взамен учебников. Но отраслевое министерство – Минпросвещения – проработало данный вопрос и сейчас предлагает другой метод внедрения инновации в образовательный процесс. У них другой подход, другое мнение. Мы опираемся на их мнение", – заявлял позже глава МЦРИАП.

В Минпросвещения пояснили, что собираются использовать интерактивные панели в классах, а устройства использовать в малокомплектных школах с совмещенными классами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2032732-ispolzovanie-elektronnyh-uchebnikov-v-shkolah-kazahstana-obsudili-v-pravitelstve/