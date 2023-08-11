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Переброска техники: в Минобороны предупредили казахстанцев об учениях

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Солдат на учениях
Солдат на учениях. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Министерство обороны в своем Telegram-канале предупредило казахстанцев о проведении занятий по боевой подготовке. В связи с этим граждан попросили верить только официальным источникам.

В Минобороны сообщили, что в рамках плана подготовки войск в Вооруженных силах проводятся занятия по боевой подготовке.

"Подразделения совершат переброску на боевой технике маршем и железнодорожным транспортом на полигоны в различных регионах страны, где выполнят практические учебно-боевые задачи", – говорится в сообщении.

На полигонах проведут тактические учения и стрельбы, в том числе и в ночных условиях.

Кроме того, будет оценена слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученности военнослужащих, а также умения командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями.

В связи с этим казахстанцев попросили не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации.

Недавно в соцсетях появилась информация о транспортировке военной техники из Казахстана в Россию. В Министерстве обороны объяснили, что данная техника не является казахстанской, а принадлежит третьей стране и в рамках международных договоренностей направлялась для проведения планового ремонта в РФ.

Также в зарубежных СМИ публиковалась информация о том, что Казахстан закупил у турецкой компании бронетехнику за 2 триллиона тенге. Минобороны это опровергло.

Напомним, что с конца августа прошлого года Казахстан приостановил экспорт вооружения, военной техники и продукции военного назначения до конца августа этого года.

В мае вице-министр обороны Султан Камалетдинов сообщал, что наша страна приобретает вооружение не только у России, Турции, США и Китая, но и у других стран.

Кроме того, по его словам, подготовка военных кадров также осуществляется в разных государствах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2032121-perebroska-tehniki-v-minoborony-predupredili-kazahstantsev-ob-ucheniyah/

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