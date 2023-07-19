Закуп бронетехники на 2 трлн тенге у Турции опровергли в Минобороны

Военная техника. Иллюстративное фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Министерство обороны Казахстана в официальном Telegram-канале опровергло появившуюся в зарубежных СМИ информацию о закупе бронетехники на 2 триллиона тенге у турецкой компании Otokar.

Никаких договоренностей о поставке бронетехники турецкой стороной не имеется, заявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что компания Otokar является лишь одним из производителей бронетехники, образцы которой рассматриваются на общих основаниях в соответствии с процедурой, закрепленной правилами принятия на вооружение. При этом рассматриваются и другие зарубежные образцы техники.

"В настоящее время образец бронетехники 8х8 данной компании, наряду с образцом отечественной бронетехники проходит опытные испытания, по результатам которых будет определяться подходящий по техническим требованиям образец техники", - говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве напомнили, что министерство отвечает за обороноспособность страны, имеет потребности в различных видах вооружения и военной техники, и заверили, что при выборе образцов приоритетом является качество продукции, признанной как отечественными, так и международными экспертами.

"Убедительно просим не верить различным взбросам фейковых сведений в социальной сети и доверять только проверенным, официальным источникам информации", - обратились к казахстанцам в Минобороны.

Отметим, накануне издание EADaily, ссылаясь на турецкие СМИ, сообщило, что правительство Казахстана хочет закупить у турецкой компании Otokar 834 единицы бронетехники за 4,4 млрд долларов.

"Казахстан уже около года проводит испытания боевых бронированных машин Tulpar и Arma, разработанных компанией Otokar. В ближайшее время ожидается поступление этих машин на вооружение армии Казахстана", - говорится в материале.

Если продажа будет реализована в заявленных объемах, то это будет самый крупный экспорт турецкой оборонной промышленности на сегодня, подчеркнули корреспонденты издания.

Напомним, ранее вице-министр обороны Султан Камалетдинов сообщал, что Казахстан приобретает вооружение у разных стран, не только у Российской Федерации, Турции, США и КНР.

В конце прошлого года Служба центральных коммуникаций, ссылаясь на слова замминистра обороны РК Султана Камалетдинова, сообщала на своем сайте, что за 2022 год в войска Минобороны поступило больше 110 единиц военной техники, в том числе истребители, ударные и транспортно-боевые вертолеты, военно-транспортные самолеты и учебно-тренировочные самолеты.

В Минобороны подчеркивали, что закупки вооружения и военной техники для Минобороны проводятся в рамках государственного оборонного заказа через министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Тогда же Камалетдинов сообщал, что в 2023 году ВС РК должны получить военно-транспортные самолеты большой грузоподъемности испанской компании Airbus military.

Отмечалось, что ремонт и обслуживание техники производят и казахстанские предприятия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2029204-zakup-voennoy-tehniki-na-2-trln-tenge-u-turtsii-oprovergli-v-minoborony/