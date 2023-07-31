"Санкции на сумму более 3,5 млрд тенге": Токаеву доложили об антимонопольных расследованиях

Касым-Жомарт Токаев и Марат Омаров. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова, передает официальный сайт Акорды.

Глава государства заслушал отчет о состоянии конкуренции за первое полугодие 2023 года и имеющихся барьерах, препятствующих конкуренции на ключевых товарных рынках.

"Касым-Жомарту Токаеву было доложено о промежуточных результатах антимонопольных расследований, принятых мерах по демонополизации экономики и развитию конкуренции, а также об усилении роли антимонопольного органа.

С начала года завершено 48 расследований нарушений антимонопольного законодательства, расследуется 33 дела, при этом на недобросовестных субъектов рынка наложены штрафные санкции на сумму более 3,5 миллиарда тенге. На рассмотрении суда находятся более 40 антимонопольных дел", - говорится в сообщении.

По итогам встречи президент поручил продолжить реализацию комплексных мер по демонополизации ключевых отраслей экономики страны, а также подготовить дополнительные предложения по развитию конкуренции.

Напомним, Марат Омаров возглавил АЗРК в августе прошлого года.

В сентябре он доложил Касым-Жомарту Токаеву, что с начала 2022 года выдано 293 уведомления о наличии признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции, из них 78% исполнены в добровольном порядке.

В ноябре стало известно, что Омаров сохранил должность главы АЗРК.

В декабре президент дал председателю АЗРК ряд поручений, связанных с развитием конкуренции в ключевых секторах экономики, проводимыми ведомством расследованиями, а также с подходами по защите и развитию малого и среднего бизнеса.

Добавим, что по информации на сайте ведомства, Агентство по защите и развитию конкуренции РК является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту страны, осуществляющим руководство в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, контроль и регулирование деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии, а также государственный контроль и лицензирование деятельности в сфере товарных бирж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2030736-tokaev-prinyal-predsedatelya-azrk-marata-omarova/