Нового главу АЗРК представили коллективу агентства

Марат Омаров. Фото: Акорда

Руководитель Администрации президента представил коллективу Агентства по защите и развитию конкуренции нового председателя. Об этом сообщается на .

Руководитель Администрации президента поблагодарил бывшего председателя агентства Серика Жумангарина за плодотворную работу и отметил его высокий профессионализм.

Представляя коллективу ведомства нового руководителя, Мурат Нуртлеу отметил, что Марат Омаров имеет большой опыт работы на различных ответственных должностях.

Серик Жумангарин, Мурат Нуртлеу и Марат Омаров. Фото: Акорда

Мурат Нуртлеу подчеркнул, что в настоящее время перед ведомством стоят важные задачи, поставленные президентом Касым-Жомартом Токаевым. В частности, агентство должно сосредоточиться на создании эффективной системы развития и защиты справедливой конкуренции, демонополизации экономики, ограничении участия государства в предпринимательской деятельности.

В завершение руководитель Администрации президента пожелал успехов коллективу агентства.

Коллектив Агентства по защите и развитию конкуренции. Фото: Акорда

О том, что Омаров возглавил АЗРК, стало известно еще накануне.

Такие кадровые перестановки вызваны тем, что два дня назад Бахыт Султанов лишился должности главы Министерства торговли и интеграции, а сменил его на этом посту Серик Жумангарин – прежний глава АЗРК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1983525-novogo-glavu-azrk-predstavili-kollektivu-agentstva/