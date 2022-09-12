Токаеву доложили о текущих антимонопольных расследованиях в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев принял Марата Омарова. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова. Об этом сообщается на

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о текущих антимонопольных расследованиях, проводимых Агентством. С начала текущего года выдано 293 уведомления о наличии признаков нарушения законодательства в области защиты конкуренции, из них 78% исполнены в добровольном порядке.

Как проинформировал Марат Омаров, стратегическими направлениями в работе Агентства являются обеспечение эффективной работы по развитию и защите конкуренции, обеспечение равного доступа субъектов предпринимательства к ключевым факторам производства, поддержка частной инициативы и очищение конкурентного поля от проявлений фаворитизма.

Президенту было доложено о планах по реализации его поручений, которые были даны в Послании народу Казахстана, в том числе в части сокращения единых операторов и урегулирования деятельности конгломератов. Агентство особое внимание уделяет обеспечению равного доступа к мерам господдержки, повышению уровня присутствия частного предпринимательства в экономике, работе по развитию конкуренции в ключевых секторах экономики.

По итогам встречи глава государства дал руководителю Агентства ряд конкретных поручений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987370-tokaevu-dolozhili-o-tekuschih-antimonopolnyh-rassledovaniyah-v-kazahstane/