Марат Омаров сохранил должность главы АЗРК

Марат Омаров. Фото: gov.kz

Президент Ксым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Марата Омарова председателем Агентства по защите и развитию конкуренции, передает Telegram пресс-службы Акорды "Борт №1".

"Указом главы государства Омаров Марат Талгатович назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан", — гласит сообщение.

Напомним, что Омаров занимал данный пост с августа текущего года.

Марат Омаров родился в 1988 году.

В 2010 году он окончил Британский Университет Йорка по программе "Болашақ" по специальности "философия, политология и экономика", а в 2011 году – Лондонскую школу экономики и политических наук (LSE) с присвоением степени магистра социальных наук.

С 2012 по 2014 годы занимал должность советника министра экономического развития и торговли, в последующем – экономики и бюджетного планирования, национальной экономики.

С 2014 по 2016 годы был заместителем директора департамента формирования тарифной и институциональной политики Министерства национальной экономики РК.

С 2016 по 2017 годы являлся управляющим директором АО "Казахтелеком".

В 2017-2019 годах – председатель правления АО "Национальное агентство по технологическому развитию", после трансформации – председатель правления АО "QazTech Ventures" (входит в структуру АО "НУХ "Байтерек").

С 2019 по октябрь 2020 являлся управляющим директором – членом правления АО "НУХ "Байтерек". Член совета директоров АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана", АО "Казына Капитал Менеджмент", АО "Банк развития Казахстана".

С 21 октября 2020 года занимал должность заместителя председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999188-marat-omarov-sohranil-dolzhnost-glavy-azrk/