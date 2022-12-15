Токаеву доложили о результатах антимонопольных расследований в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова, сообщает официальный сайт Акорды.

Президент заслушал отчет об основных направлениях деятельности агентства и о ходе исполнения его поручений по совершенствованию механизмов развития конкуренции.

В частности, Марат Омаров доложил главе государства о существующих барьерах, препятствующих конкуренции на ключевых товарных рынках и мерах, принимаемых Агентством.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о промежуточных результатах антимонопольных расследований и принятых операционных мерах по улучшению деятельности АЗРК, в том числе внедрении элементов корпоративного управления и цифровизации госуслуг. В текущем году завершено 118 расследований, еще 95 находятся на этапе рассмотрения.

По итогам встречи глава государства дал председателю АЗРК ряд поручений, связанных с развитием конкуренции в ключевых секторах экономики, проводимыми ведомством расследованиями, а также с подходами по защите и развитию малого и среднего бизнеса.

Напомним, пару дней назад Касым-Жомарт Токаев встретился с новыми акимами Астаны и Карагандинской области и дал им поручения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001783-tokaevu-dolozhili-o-o-rezultatah-antimonopolnyh-rassledovaniy-v-kazahstane/