Новый вуз появится в Астане, заявил Токаев

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Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию Астаны заявил, что в столице катастрофически не хватает педагогов, поэтому в городе появится педагогический вуз, передает официальный Telegram канал Акорды.

"Огромное значение имеет доступность качественных образовательных услуг. Устроить ребенка в школу или садик в Астане – все еще проблема. Количество учеников во многих школах значительно превышает проектную мощность, сохраняется трехсменное обучение, что уже недопустимо.

Требуется в приоритетном порядке обеспечить строительство новых образовательных учреждений в городе, в том числе 15 объектов дополнительного образования", – заявил Токаев.

Он добавил, что в Астане катастрофически не хватает квалифицированных педагогов.

"Ежегодный дефицит достигает одной тысячи специалистов, поэтому считаю своевременным предложение о создании в Астане педагогического вуза. Это позволит подготовить достаточное количество учителей для строящихся школ", – сообщил Токаев.

Президент поручил правительству проработать вопросы создания педагогического вуза и возведения многопрофильной больницы, и определить источники их финансирования.

Напомним, в январе 2022 года президент Казахстана рассказал о своих планах по переформатированию отечественного образования. Он подчеркнул, что в нашей стране выпускается много юристов, экономистов и менеджеров. Глава государства отмечал, что Казахстану необходимо сделать упор на развитие технических специальностей.

В мае текущего года глава правительства отмечал, что четыре международных вуза уже открыли свои филиалы в регионах Казахстана. Среди них University of Arizona и Heriot-Watt University.

А до 2029 года планируется пригласить еще как минимум девять известных университетов.

Касым-Жомарт Токаев в рамках своего визита в КНР в мае текущего года заявил о желании открыть в Казахстане филиал крупного китайского вуза. Глава государства отмечал успехи Китая в повышении качества технического образования.

В начале июня Миннауки и высшего образования подготовило проект документа касательно создания нового учебного заведения в Улытауской области. Вуз будет предоставлять образовательные услуги, а также заниматься научной и научно-технической деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028215-novyy-vuz-poyavitsya-v-astane-zayavil-tokaev/