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30 лет независимости Казахстана

"Нам нужно 34 млрд долларов": в Индонезии перенесут столицу по примеру Казахстана

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Вид на Байтерек
Вид на Байтерек. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На форуме городов-побратимов в Астане посол Индонезии заявил, что страна планирует потратить на перенос столицы такую же сумму, как и Казахстан для строительства Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

Мохамад Фаджрул Рахман сообщил, что между будущей новой столицей Нусантарой и Астаной подписан меморандум о присвоении статусов городов-побратимов - в Индонезии хотят перенять опыт переноса и строительства казахстанской столицы.

"Мы хотим узнать, как вы переносили столицу из Алматы в Астану, и применить данные знания при переносе нашей столицы из Джакарты в Нусантару. Как переносить столицу, как переводить государственный аппарат, и самое главное - как правильно развивать инфраструктуру и управлять таким современным городом, как Астана.

Наша новая столица Нусантара носит название зеленого города-столицы. И у Астаны есть зеленый пояс площадью 100 тыс. гектаров и это очень нас вдохновляет.

(…) Нам нужно 34 млрд долларов. Если мы посмотрим на опыт Астаны, когда в 1998 году столицу перенесли из Алматы, то увидим, что Астане был необходим такой же объем инвестиций для ее строительства", - заявил посол.

Он добавил, что причина переноса столица в Индонезии схожа с той, по которой перенесли столицу из Алматы в Астану.

"Мы хотим перенести столицу в центр Индонезии, наподобие как Астана находится в центре Казахстана. Во-вторых, чтобы расширить географию нашего экономического развития. Это также означает увеличение рабочих мест. Нам нужно развивать неизведанные территории.

Остров Ява, где расположена столица Джакарта, не славится своим зеленым разнообразием, а остров Калимантан, где строится Нусантара, напротив, является очень зеленым, поэтому и строится согласно концепции "зеленый город", - добавил посол.

Согласно официальному сайту акимата Астаны, решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу было принято Верховным Советом Республики Казахстан 6 июля 1994 года. Официальный перенос столицы состоялся 10 декабря 1997 года.

Указом президента от 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану.

Международная презентация новой столицы прошла 10 июня 1998 года. В 1999 году Астана по решению ЮНЕСКО получила звание "город мира". С 2000 года главный город Казахстана является членом Международной ассамблеи столиц и крупных городов.

В марте 2019 года Астана была переименована в Нур-Султан, однако в 2022 году было принято решение вернуть прежнее название.

17 сентября 2022 года глава государства подписал закон, согласно которому главный город страны вновь стал называться Астана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2027631-opyt-kazahstana-po-perenosu-stolitsy-nachali-perenimat-drugie-strany/

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