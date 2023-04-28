Четыре выходных будет у казахстанцев на День столицы, но при одном условии

Астана. Иллюстративное фото: pixabay.com

Правительство Казахстана утвердило перенос выходного дня с субботы, 1 июля, на пятницу, 7 июля, из-за празднования Дня столицы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы премьер-министра.

"В целях рационального использования рабочего времени в 2023 году день отдыха с субботы, 1 июля, переносится на пятницу, 7 июля. Соответствующее постановление приняло правительство РК", – говорится в сообщении.

Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут на День столицы в 2023 году четыре дня: 6, 7, 8 и 9 июля.

При этом, подчеркивается, что суббота, 1 июля, будет рабочим днем.

"Перенос выходного дня позволит работающим казахстанцам заранее планировать отдых в праздничный период", – добавили в пресс-службе правительства.

Отметим, что 6 июля 1994 года Верховный совет РК постановил принять предложение президента Казахстана о переносе столицы республики из Алматы в город Акмолу (ныне Астана).

При этом официально Акмола была объявлена столицей Республики Казахстан с 10 декабря 1997 года.

Согласно закону "О праздниках в РК" День столицы, 6 июля, является государственным праздником.

Государственные праздники – праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Напомним, сегодня мы также рассказывали о том, как казахстанцы отдохнут на 1 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018686-vyhodnoy-s-1-iyulya-perenesut-iz-za-dnya-stolitsy-v-kazahstane/