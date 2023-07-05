Токаев о решении Назарбаева перенести столицу: Решение было судьбоносным

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На форуме городов-побратимов в столице в честь ее 25-летия Касым-Жомарт Токаев напомнил, как главный город страны переносился из Алматы в Астану, передает корреспондент NUR.KZ.

"Перенос столицы был непростым, проделана была большая работа. Решение было принято в очень сложный период - экономика страны была в стагнации. Это было время, когда люди не полностью адаптировались к рыночным отношениям. В такой сложной ситуации верховный совет по инициативе Нурсултана Назарбаева принял решение о переносе столицы.

(...) Перенос столицы был очень правильным шагом с политической точки зрения. Это решение было судьбоносным. Нет никаких сомнений, что это решение отвечает интересам народа, поэтому мы все должны дать достойную справедливую оценку труда Нурсултана Абишевича Назарбаева в этой сфере.

В справедливом Казахстане нужно уметь отличать белое от черного, понимать, где истина, а где - ложь, так как это напрямую влияет на будущее нашей страны", - заявил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев на форуме. Фото: akorda.kz

Президент выразил благодарность всем, кто принимал активное участие в переносе столицы.

"Четверть века назад столица была перенесена из белоснежных предгорий Алатау в бескрайние степи Сарыарки. На побережье Есиля был заложен фундамент нового города.

В этом зале присутствуют бывшие акимы столицы, почетные граждане города, ветераны труда, деятели культуры, науки и спорта, ученые, педагоги, государственные служащие.

Все они принимали активное участие в строительстве Астаны, ставшей оплотом Независимого Казахстана, внесли большой вклад в превращение провинциального советского городка в современный мегаполис. Выражаю вам искреннюю благодарность. Безусловно, возведение Астаны стало одним из самых значимых событий в истории независимого Казахстана", - добавил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев на форуме. Фото: akorda.kz

Добавим, что, согласно информации на сайте акимата Астаны, решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу было принято Верховным Советом РК 6 июля 1994 года.

Официальный перенос столицы состоялся 10 декабря 1997 года. В 1998 году Акмола была переименована в Астану.

В марте 2019 года Астана была переименована в Нур-Султан, а в сентябре 2022 года столице вернули прежнее название.

Между тем в этом году День столицы, 6 июля, выпадает на четверг. Для рационального использования рабочего времени день отдыха с субботы, 1 июля, перенесли на пятницу, 7 июля.

Таким образом, жители страны будут отдыхать четыре дня подряд – с 6 по 9 июля.

Кроме того, ранее в Сети уже несколько распространялся фейк о переносе столицы Казахстана из Астаны в Туркестан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014691-tokaev-o-reshenii-nazarbaeva-perenesti-stolitsu-reshenie-bylo-sudbonosnym/