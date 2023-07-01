Как будут бороться с завышенными ценами на авиабилеты в Казахстане

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Сегодня в правительстве были рассмотрены меры по развитию конкуренции в сферах транспорта, связи и в топливно-энергетическом комплексе, передает официальный информационный ресурс премьер-министра РК.

В ходе совещания председателем Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Маратом Омаровым озвучена информация о состоянии конкуренции на ключевых товарных рынках в базовых отраслях экономики, проводимой совместной работе с правительством и о необходимости разработки проектов указов по развитию конкуренции.

Было отмечено, что в рамках развития гражданской авиации будут проработаны вопросы предоставления всем перевозчикам полноценного доступа к режиму "Открытое небо" и развития конкуренции на рынке поставки авиатоплива. Вместе с тем будет регламентирована система динамического ценообразования и исключено понятие "топливный сбор" из НПА. Это позволит устранить условия для необоснованного повышения цен на билеты.

В части рынка связи планируется завершить демонополизацию группы компаний АО "Казахтелеком", а также ограничить участие в аукционах на предоставление частот в сети 5G компаний, уже владеющих ими.

В рамках развития конкуренции на угольном рынке планируется увеличить прямые поставки коммунально-бытового угля региональным операторам, повысить к 2024 году норматив биржевых торгов по нему, а также расширить допуск альтернативных недропользователей на рынок в целом.

Премьер-министр подчеркнул необходимость принятия мер по недопущению необоснованного роста цен на энергетический уголь.

Кроме того, на заседании обсуждены меры по автоматизации всех процессов в сфере оптовой реализации нефтепродуктов (онлайн-учет заявок со стороны АЗС и т.д.), обеспечению прозрачности закупок Единого закупщика электроэнергии, развитию частных железнодорожных перевозок под эгидой национального оператора КТЖ, а также автоматизации процессов планирования и управления перевозочным процессом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027153-mery-po-borbe-s-zavyshennymi-tsenami-na-aviabilety-ozvuchili-v-pravitelstve/