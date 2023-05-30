Стоит ли казахстанцам ожидать снижения цен на авиабилеты, рассказали в КГА

Авиабилет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня глава Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев в кулуарах кабмина рассказал, из чего складываются цены на авиабилеты, и могут ли они подешеветь, передает корреспондент NUR.KZ.

Талгат Ластаев сообщил, что цены формируются в зависимости от спроса и предложения.

На вопрос журналистов о том, стоит ли казахстанцам ожидать снижения цен на авиабилеты, он не стал давать однозначного ответа.

"В целом, стоит. Уже было доложено, у нас в планах увеличение парка, соответственно, предложение емкостей, предложение кресел будет увеличиваться. Мы практически в полтора раза к 2025 году планируем увеличить парк воздушных судов.

Во-вторых, мы внедрили политику открытого неба и, соответственно, к нам беспрепятственно прилетают международные компании – у нас нет никаких ограничений", – заявил он.

По его словам, это тоже оказывает соответствующее давление на ценовую политику.

"Поэтому, в принципе, следует ожидать. Но, в свою очередь, как уже было сказано, мы испытываем дефицит в производстве авиатоплива – авиатопливо составляет 30% в себестоимости авиаперевозок. С учетом этого дефицита цена постоянно меняется, и в сторону повышения в том числе, в пик высокого спроса. И это вызывает повышение или, как минимум, невозможность снижения цен на авиаперевозки", – добавил глава КГА.

Напомним, что сегодня премьер-министр РК Алихан Смаилов высказывался о ценах на авиабилеты.

По его словам, полуторачасовой перелет так называемого лоукостера из Астаны до Алматы может стоить в два раза дороже аналогичного по расстоянию маршрута в Европе, США или Китае.

В связи с этим Агентство по защите и развитию конкуренции считает, что динамическое ценообразование авиакомпаний работает на максимизацию их доходов, но не в интересах потребителей.

"Так называемый топливный сбор, который по логике должен зависеть от изменения цены на авиатопливо, остается в цене билета на одном уровне. Поэтому следует пересмотреть отношение к ценообразованию, постоянно работать над улучшением сервиса авиаперевозок и качества обслуживания. Интересы пассажиров должны быть ключевым приоритетом", – подчеркивал премьер-министр.

Также ранее представители МИИР РК рассказывали, от чего зависят цены на авибилеты в Казахстане.

Отмечалось, что спрос на авиаперевозки в Казахстане постоянно растет. Например, за восемь месяцев 2022 года отечественными авиакомпаниями по внутренним и международным направлениям было перевезено 6,9 млн человек, а по итогам сентября эта цифра уже достигла 8 млн человек, что на 15,7% больше, чем было за аналогичный период 2021 года.

При этом сейчас в Казахстане стоимость авиабилетов не регулируется. Как отмечают в МИИР, это общемировая практика, которая способствует развитию конкуренции в стране. Другими словами, стоимость авиабилетов зависит от спроса и предложения, а также от других внешних и внутренних факторов. Похожий механизм ценообразования работает, например, в такси.

На стоимость авиабилетов влияют суточные колебания спроса и загруженность борта на момент покупки билета. Также цена авиабилета зависит и от сезона. На один и тот же маршрут зимой и летом она может сильно отличаться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022625-stoit-li-kazahstantsam-ozhidat-snizheniya-tsen-na-aviabilety-rasskazali-v-kga/