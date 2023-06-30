Касымбек назвал совпадением отставку Кульгинова после его визита в Акорду

Женис Касымбек. Фото: t.me/aqorda_resmi

Акима Астаны на брифинге в СЦК спросили, случайно ли совпали даты его визита в Акорду и отставки Алтая Кульгинова, которая произошла на следующее утро, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналист на брифинге отметила, что аким Астаны Женис Касымбек побывал с докладом о воде в Акорде 7 июня – 8 июня утром стало известно о снятии с должности зампремьер-министра Алтая Кульгинова, который до этого также был акимом Астаны.

"Я в тот день доложился четко только по ситуации о воде, никаких других вопросов не было, поэтому, если по датам есть совпадения – это только совпадения", – заявил Касымбек.

Женис Касымбек был назначен акимом Астаны 8 декабря 2022 года, заменив на этой должности Алтая Кульгинова. Последний занимал пост градоначальника с лета 2019 года.

До поста акима Астаны Касымбек с сентября 2019 года занимал должность главы Карагандинской области.

9 декабря прошлого года Алтай Кульгинов был назначен заместителем премьер-министра.

8 июня текущего года он покинул этот пост. За день до этого, 7 июня, президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима столицы Жениса Касымбека по ситуации с водоснабжением в Астане.

Акиму поручили в самые короткие сроки принять меры системного и оперативного характера, чтобы полностью исключить возникновение кризисных ситуаций не только с обеспечением водой, но и с другими системами жизнедеятельности города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026970-kasymbek-nazval-sovpadeniem-otstavku-kulginova-posle-ego-vizita-v-akordu/