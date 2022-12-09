Алтай Кульгинов назначен заместителем премьер-министра

Алтай Кульгинов. Фото: Facebook / Altay Kulginov

Глава государства подписал указ о назначении экс-акима столицы Алтая Кульгинова заместителем премьер-министра Казахстана. Документ опубликован на официальном сайте Акорды.

"Назначить Кульгинова Алтая Сейдировича заместителем премьер-министра Республики Казахстан", — говорится в указе.

Согласно информации на официальном сайте АО "НК "Kazakh Invest", Кульгинов Алтай Сейдирович родился в 1978 году.

Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А.Ясави, Академию государственного управления при президенте РК и Университет Абердина в Британии по программе "Болашак".

Магистр государственного и местного управления, магистр международного коммерческого права.

В разные годы работал на различных должностях в Министерстве юстиции, Агентстве государственной службы, Генеральной прокуратуре и Администрации президента.

С 2008 по 2010 год являлся заместителем генерального директора ТОО "Алаш Медиа Групп".

С 2012 по 2013 год работал заместителем акима Западно-Казахстанской области, в 2013 году был назначен акимом Уральска, а в 2016-м - акимом ЗКО.

С июня 2019 года являлся акимом столицы. От этой должности был освобожден лишь вчера. Его место занял Женис Касымбек.

После ухода с поста акима Астаны Кульгинов написал обращение к астанчанам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2000828-altay-kulginov-naznachen-zamestitelem-glavy-pravitelstva-kazahstana/