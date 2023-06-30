Токаев: Не должно быть никаких сделок и заигрываний с организованным криминалитетом

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании коллегии МВД заявил, что необходимо провести четкую грань между соблюдением закона и правонарушениями, сообщает официальный Telegram-канал Акорды.

"Огромную опасность для государства и общества представляют организованные формы преступности. Наш отечественный опыт, а также события, произошедшие в геополитическом окружении, показывают исключительную важность бескомпромиссной борьбы с организованными преступными группировками.

Не может и не должно быть никаких закулисных договоренностей, соглашательских сделок, заигрываний и прочих так называемых оперативных игр с организованным криминалитетом. Тем более, нельзя героизировать криминалитет.

Мы на примере недавних событий убедились, что криминалитет, в конечном счете, разворачивает острие своих атак против государства и законопослушных граждан, пытается ставить политические условия, диктовать свою волю", - сказал Токаев.

Он отметил, что необходимо провести четкую грань между соблюдением закона и правонарушениями.

"Вновь повторю: в обществе должны строго соблюдаться Закон и Порядок. Только тогда мы сможем говорить о развитии и прогрессе страны. Это аксиома.

Борьба с преступностью должна быть бескомпромиссной, ни одно нарушение не должно оставаться безнаказанным. И в этом деле не может быть мелочей", - подчеркнул президент.

По его словам, сотрудники полиции должны с уважением относиться к законопослушным гражданам, в то время как с нарушителями порядка следует говорить строго с позиции закона.

"В ходе следственных действий абсолютно недопустимо применение насилия, пыток и других запрещенных методов. Каждый страж порядка должен это четко усвоить.

Только неукоснительное следование этим требованиям в повседневной работе может обеспечить высокое доверие населения. При этом и со стороны граждан должно проявляться уважение к сотрудникам правоохранительных органов. В глазах общества полиция должна восприниматься как надежная защита, опора, сила, предотвращающая преступления и обеспечивающая четкое исполнение закона.

Однако приходится с сожалением констатировать, что сегодня имидж и авторитет полиции среди населения не соответствуют этому идеалу. Такие действия, как неподчинение сотрудникам правоохранительных органов, угрозы или применение силы в их отношении, должны решительно пресекаться. Нарушители закона не должны оставаться безнаказанными", - добавил он.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание коллегии министерства внутренних дел.

Касым-Жомарт Токаев поручил МВД наказать мошенников, обманувших казахстанских паломников. По словам президента, наше государство в лице МИД должно оказать им максимальную поддержку.

Кроме того, президент отметил, что высшие должностные лица должны посещать школы и университеты для разъяснения законов и последствий за их нарушение.

Также глава государства заявил о криминальных схемах ввоза иностранных авто с участием полиции в Казахстане.

"Подобным беззакониям, бросающим тень на всю правоохранительную систему, не должно быть места в справедливом и правовом государстве", - добавил он.

Еще Токаев рассказал о том, каким должен быть полицейский, чтобы наладить партнерство с гражданами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026941-tokaev-ne-mozhet-i-ne-dolzhno-byt-nikakih-sdelok-i-zaigryvaniy-s-organizovannym-kriminalitetom/