"Последствия могут быть серьезными": Токаев заявил, что у молодежи низкий уровень правовой грамотности

Подросток. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании коллегии МВД отметил, что казахстанская молодежь плохо знает законы, сообщается в Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"Высшие должностные лица полиции должны посещать школы и университеты, разъясняя подрастающему поколению необходимость следования законам и последствия их нарушения. К сожалению, у нашей молодежи низкий уровень правовой грамотности", – заявил Токаев.

Он добавил, что молодые казахстанцы плохо знают законы и не понимают, почему важно их соблюдать.

"Последствия такой юридической безграмотности могут быть очень серьезными. Я всегда говорю о том, что в стране должно господствовать верховенство закона, только в таком случае в обществе будет порядок. Сотрудники полиции должны доносить эту простую истину до граждан, особенно молодежи", – добавил президент.

Сегодня на заседании коллегии МВД глава государства высказался о мошенниках, жертвами которых становятся многие казахстанцы. По словам президента, никаких поблажек в отношении злоумышленников быть не должно.

Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что не должно быть никаких закулисных договоренностей, соглашательских сделок с организованным криминалитетом.

Президент высказался о криминальных схемах ввоза иностранных авто с участием полиции в Казахстане. Также глава государства отметил, что полицейский должен уметь грамотно говорить и достойно вести себя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026938-posledstviya-mogut-byt-sereznymi-tokaev-zayavil-chto-u-molodezhi-nizkiy-uroven-pravovoy-gramotnosti/