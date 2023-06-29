"Нюансы вам необязательно знать": замгенпрокурора о возврате незаконно приобретенных активов государству

Деньги. Иллюстративное фото: pixabay.com

Заместитель генпрокурора Улан Байжанов в кулуарах сената высказался о том, как надзорный орган будет искать активы за рубежом, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, как Генпрокуратура узнает про незаконно вывезенные активы, какую работу проводит надзорный орган.

"Сколько в разработке не скажу. Некоторые нюансы нашей работы вам необязательно знать. Понятно, что на первом этапе идет вся открытая информация, которая имеется. Есть аналитические записки, справки и разработки оперативно-розыскного характера, есть запросы, есть информация граждан, заявления, печатные материалы. Все это будет использоваться. Есть и те материалы, которые госорганы в рамках осуществления своих прямых функций, в том числе контрольно-надзорных, когда наталкиваются на те или иные нарушения, они нам передают", - заявил в ответ Улан Байжанов.

Он же рассказал, справедливо ли то, что те, кто вернул активы добровольно, не будут нести ответственность.

"Я уже говорил об этом. Преступником у нас может назвать человека только суд. Ни одно лицо вы не можете сегодня назвать преступником. Для того чтобы признать виновным человека, нужно провести тщательное расследование. Возбудить уголовное дело, провести расследование, передать дело в суд, чтобы он исследовал все обстоятельства дела. Установил, что глубоко и всесторонне рассмотрены все обстоятельства. И признал его виновным. И только после этого вы можете назвать человека преступником", - заявил он.

Возврат в Казахстан незаконно выведенных активов

Летом 2022 года была создана межведомственная комиссия с целью проведения комплексной работы по возврату незаконно вывезенных гражданами Казахстана за рубеж финансовых средств. Возглавил комиссию генеральный прокурор страны Берик Асылов.

В ноябре прошлого года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов. При этом, выступая на инаугурации, он заявил о необходимости вернуть в страну все незаконно выведенные активы.

В мае этого года министр финансов РК Ерулан Жамаубаев разъяснил информацию о создании в структуре Генпрокуратуры отдельного ведомства по возврату незаконно выведенных активов.

Позже депутат мажилиса Снежанна Имашева рассказала, как и кем будет приниматься решение по возврату государству незаконно выведенных активов.

Сегодня, 29 июня 2023 года, депутаты сената сегодня на пленарном заседании палаты одобрили в двух чтениях законы по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов. 14 июня проект этого закона был одобрен депутатами мажилиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026802-nyuansy-vam-neobyazatelno-znat-zamgenprokurora-o-vozvrate-nezakonno-priobretennyh-aktivov-gosudarstvu/