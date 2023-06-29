Штрафы для блогеров за ложную информацию одобрили в сенате

Смартфон. Иллюстративное фото: Ian Waldie / Bloomberg via Getty Images

Депутаты сената на пленарном заседании палаты приняли в двух чтениях закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" с сопутствующими поправками, передает корреспондент NUR.KZ.

Сенатор Айгуль Капбарова отметила, что законом предлагается:

установить порядок государственного регулирования в области онлайн-платформ и онлайн-рекламы,

определить правовой режим функционирования онлайн-платформ и требования к онлайн-рекламе,

регламентировать права и обязанности пользователей онлайн-платформ.

"Целью закона является определение правовых основ функционирования онлайн-платформ, а также производства, размещения, распространения и хранения онлайн-рекламы, предотвращения и пресечения противоправного контента", – отметила она.

Так, законом вводится запрет на распространение и размещение ложной информации на онлайн-платформах, а также требования к собственнику онлайн-платформы по удалению ложной информации.

Наряду с этим закон предусматривает обязательную интеграцию государственного языка в интерфейсы и модерацию онлайн-платформ, что позволит алгоритмам социальных сетей отслеживать противоправный контент на онлайн-платформах и модерацию контента на казахском языке.

"Для собственников и законных представителей онлайн-платформ вводится обязательство незамедлительно уведомлять правоохранительные органы в случае выявления противоправного контента, влекущего за собой угрозу жизни или безопасности человека и гражданина, а также приостановить деятельность аккаунтов на территории Казахстана, размещающих и распространяющих противоправный контент, информацию, признанную кибербуллингом в отношении ребенка, на основании предписания уполномоченного органа", –сказано в заключении профильного комитета сената.

Закон также устанавливает обязательства для пользователей онлайн-платформ по идентификации и маркировке онлайн-рекламы, размещаемой на их страницах, в том числе таргетированную онлайн-рекламу и спонсорский контент при помощи текстовых, графических и иных обозначений.

"Принятие закона позволит сформировать безопасную интернет-среду для реализации прав граждан на получения и распространения информации, наладить эффективную обратную связь между онлайн-платформами и пользователями, законодательно регулировать онлайн-рекламу в Казахстане, повысить прозрачность экономической деятельности на онлайн-платформах, стимулировать развитие интерфейса на государственном языке, оказать поддержку производителям отечественного контента", – сказано в заключении профильного комитета сената.

Сопутствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы" направлен на совершенствование действующей нормативной правовой базы и приведение отдельных законодательных актов в соответствие с положениями основного закона РК "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе".

Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" направлен на совершенствование действующей нормативной правовой базы и приведения Кодекса РК об административных правонарушениях в соответствие с положениями основного закона "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе".

"Законом предусматривается дополнение Кодекса РК об административных правонарушениях новой статьей 456-2, устанавливавшей административную ответственность пользователей онлайн-платформ и инфлюенсеров (блогеров), размещающих или распространяющих ложную информацию.

В частности, за размещение или распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, которые создают условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, предусмотрен административный штраф на физических лиц в размере – 20 МРП, а за повторное их совершение в течении года в размере – 40 МРП либо административный арест на срок до 10 суток", – сказано в заключении профильного Комитета Сената.

За аналогичные деяния, совершенные инфлюенсерами (блогерами), занимающимися предпринимательской деятельностью, налагается штраф на физических лиц в размере – 30 МРП, на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – в размере 40 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 80 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – 100 МРП.

За совершение инфлюенсерами (блогерами) в течение года повторного правонарушения предусматривается штраф на физлиц – в размере 15 МРП либо административный арест на срок до 15 суток, на субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации – 60 МРП, на субъектов среднего предпринимательства –120 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 250 МРП.

"Принятие закона создаст правовые основы для деятельности онлайн-платформ в Республике Казахстан, позволит актуализировать нормативную базу регулирования в области онлайн-платформ и онлайн-рекламы путем введения ответственности за распространение заведомо ложной информации, что будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики в соответствии с международными стандартами", – уверены сенаторы.

Напомним, в начале мая депутат мажилиса призвал прописать ответственность блогеров за распространяемую ими информацию.

"Это опасное явление. И все это из-за того, что статус блогеров не определен в законодательстве. Люди, которые чувствуют, что нет никакой ответственности за подобные действия, делают все, что им вздумается", – сказал Анас Баккожаев.

Позже мажилисмен Айдос Сарым объяснил, что в проекте закона "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" внесут понятие инфлюенсер (то есть блогер) – люди, имеющие достаточно большую социальную поддержку, базу, которые через это зарабатывают деньги, могут влиять на мнение, продавать товары, пользуясь своей известностью.

По его словам, в случае принятия законопроекта они будут платить налоги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026780-shtrafy-dlya-blogerov-za-lozhnuyu-informatsiyu-odobrili-v-senate/