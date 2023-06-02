Маркировать рекламу хотят обязать казахстанских блогеров

Блогер. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанские депутаты продолжают обсуждать вопрос об усилении ответственности блогеров. Еще с рядом новелл по этой теме сегодня ознакомил мажилисмен Анас Баккожаев, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе обсуждения проекта закона "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" депутат Анас Баккожаев заявил, что все больше казахстанцев становится пользователями интернета.

"Это хорошая тенденция, но вместе с тем необходимо понимать, что есть такие направления, как духовность, язык, защита детей, экономики и так далее. В 2022 году выявлено 5545 фактов, связанных с распространением недостоверной информации, из них 278 носят деструктивный характер, 5267 фактов касались признаков мошенничества и 2 846 – рекламы финансовых пирамид", – заявил он.

В связи с этим, по его словам, рассматриваемым проектом закона в целях обеспечения защиты прав граждан, помимо существующей уголовной ответственности, для пользователей интернет-ресурсов предлагается ввести административную ответственность в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) – для площадок, размещающих или распространяющих недостоверную информацию, и для блогеров, осуществляющих предпринимательскую деятельностьв размере 40 МРП (138 тыс. тенге).

"Документом также устанавливаются обязанности пользователей интернет-площадок маркировать интернет-рекламу, размещаемую на их страницах, и вести свою деятельность в соответствии с предпринимательским законодательством", – резюмировал он.

Напомним, еще в начале мая депутат мажилиса Анас Баккожаев призвал прописать ответственность блогеров за распространяемую ими информацию. По его словам, блогеры не отвечают за свои слова и поступки из-за того, что их статус не определен в законодательстве.

"Люди, которые чувствуют, что нет никакой ответственности за подобные действия, делают все, что им вздумается", – сказал он.

Позже депутат Айдос Сарым разъяснил норму, которой будет регулироваться деятельность блогеров. Он отметил, что такая норма заложена в проекте закона "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе", который депутаты мажилиса приняли в работу.

А на этой неделе стало известно, что в мажилисе инициировали поправки в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы. Самая главная норма данного законопроекта касается ответственности за размещение и распространение ложной информации в сфере онлайн-платформ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023187-markirovat-reklamu-hotyat-obyazat-kazahstanskih-blogerov/