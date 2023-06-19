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Токаев дал поручения новому акиму ВКО

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Ермек Кошербаев
Касым-Жомарт Токаев и Ермек Кошербаев. Фото: Акорда

Глава государства сегодня, 19 июня, принял акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева, сообщает пресс-служба президента в своем Telegram-канале.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев обозначил перед новым акимом Восточно-Казахстанской области ряд актуальных задач.

В частности, важность дальнейшего повышения качества жизни и благосостояния граждан, развитие экономики региона, а также обеспечение стабильного роста в сферах промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства.

Глава государства, отметив принятое решение о восстановлении Катон-Карагайского и Маркакольского районов, заявил о необходимости системного развития населенных пунктов в приграничных территориях.

️В завершение президент дал акиму поручения по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечению бесперебойной работы тепловых электростанций, подготовке к отопительному сезону.

Напомним что на прошлой неделе указом Касым-Жомарта Токаева Даниал Ахметов был освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области.

После этого он на своей официальной странице в Instagram опубликовал прощальный пост, в котором обратился к своим коллегам, с которыми долгие годы работал в ВКО.

Даниал Ахметов возглавил регион в ноябре 2014 года. До этого был министром по энергетике и инфраструктуре. 11 июня 2022 года стало известно, что глава государства продлил на год его полномочия акима Восточно-Казахстанской области. В декабре 2022 года после президентских выборов Даниал Ахметов сохранил свою должность.

16 июня в Усть-Каменогорске прошло собрание депутатов маслихатов, расположенных на территории ВКО, для дачи согласия на назначение акима региона. Депутаты проголосовали за Ермека Кошербаева. В итоге Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ермека Кошербаева на пост главы региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025365-tokaev-dal-porucheniya-novomu-akimu-vko/

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