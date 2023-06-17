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Токаев прилетел в Туркестан

Опубликовано:

Самолет главы государства
Самолет главы государства. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан, где состоится второе заседание Национального курултая, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестан.

В рамках поездки глава государства проведет второе заседание Национального курултая.

В мероприятии наряду с членами курултая примут участие председатель сената Маулен Ашимбаев, председатель мажилиса Ерлан Кошанов, государственный советник Ерлан Карин, руководящий состав Администрации президента, советник президента и другие должностные лица.

О том, что в Туркестане сегодня состоится второе заседание Национального курултая, пресс-служба главы государства сообщала вчера.

Отметим, что Национальный курултай – консультативно-совещательный орган, основной целью которого является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Соответствующий указ о его создании был подписан президентом 15 июня прошлого года. А первое заседание состоялось на следующий день – 16 июня 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025188-tokaev-pribyl-v-turkestan/

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