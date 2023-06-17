Токаев: За деструктивной информповесткой стоят конкретные фигуры наших толстосумов

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства в своем выступлении на втором заседании Национального курултая заявил, что безответственное отношение к своим обязанностям в любой сфере может привести к общенациональной трагедии, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что каждый человек должен четко осознавать, что его безответственное отношение к своим обязанностям может привести к общенациональной трагедии.

По его словам, Казахстан добьется успеха только тогда, когда во всех сферах, на всех уровнях будет ответственность.

"В критических ситуациях четко видно, кто есть кто. Человек, переживающий за страну, радеющий за народ, всегда готов помочь конкретными делами", - добавил президент.

С сожалением он указал и на тот факт, что сегодня в нашем обществе набирают обороты различные деструктивные культы.

"Для многих людей, особенно молодых, кумирами стали криминальные лидеры, выдающие себя за таких народных защитников, как Алпамыс батыр. В похожем ключе действуют всякого рода шарлатаны, пользующиеся популярностью среди определенной части наших соотечественников. Фактически, это банальные секты, которые отравляют сознание наших граждан. За счет псевдоблаготворительности и изощренной психологической обработки они запутывают людей, продвигая ложные ценности и задавая в корне неверные модели поведения", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Все это он назвал идеологическим мусором и информационной шелухой.

"Мы как прогрессивная страна должны решительно противостоять распространению этих чуждых нашему народу взглядов. Для этого, прежде всего, нужно усилить просветительскую работу", - подчеркнул президент.

Президент также отметил, что на Западе сейчас постепенно набирает обороты движение так называемых "анти-инфлюенсеров".

"Это движение противодействует различным фейкам и манипуляциям общественным сознанием, ставит под сомнение всю информацию и нарративы, которые распространяются интернет-изданиями и навязываются гражданам, особенно молодым людям в качестве безальтернативной идеологии.

Вы знаете, что в нашей стране тоже есть такие псевдоиздания, занимающиеся деструктивной деятельностью. За ними стоят конкретные фигуры наших доморощенных толстосумов и даже отдельные влиятельные страны.

Новое движение продвигает традиционные ценности прежде всего в литературе, а также в информационной сфере. Поэтому нам нужно обратить внимание на современные тенденции в мире. Возможно, эти новые тенденции станут определяющей силой оздоровления идеологически отравленной атмосферы.

В целом, в таких важных делах, в том числе книгоиздании, должен активно участвовать Союз писателей Казахстана. Месяц назад состоялось очередное заседание этой организации, на котором был избран её новый председатель. Им стал известный писатель Мереке Абдешевич Кулкенов. В ходе недавней встречи с ним мы обсудили будущее казахской литературы", - заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025213-tokaev-za-destruktivnoy-informpovestkoy-stoyat-konkretnye-figury-nashih-tolstosumov/