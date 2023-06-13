Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Сплю по 4-5 часов": глава Жетысу ответил на то, что его называют "спящим" акимом

Опубликовано:

Бейбит Исабаев
Бейбит Исабаев. Фото: gov.kz

На брифинге в СЦК сегодня акима Жетысу попросили прокомментировать то, что некоторые журналисты называют его "спящим", имея в виду, что не видят результаты работы главы области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Да, я сплю, только 4-5 часов в сутки. В этом я с вами согласен. Во-вторых, чем я занимаюсь – ответ будет коротким. Когда область разделилась, по основным социально-экономическим показателям область Жетысу занимала 19-20-е место, а теперь, внимательно послушайте – по итогам 2022 года по всем индикаторам область Жетысу заняла 4-е место. Вот это есть моя работа", – ответил аким Бейбит Исабаев.

Отметим, что аким Жетысу сегодня объяснил наличие теннисного корта возле его резиденции.

Также глава области ответил на информацию Антикора о незаконной выдаче более 1200 квартир в Талдыкоргане – аким заявил, что среди получивших квартиры вне очереди есть люди с известными фамилиями, но называть их не стал.

Напомним, Бейбит Исабаев занял пост акима Жетысуской области в июне 2022 года, а в декабре этого же год был переназначен на эту должность.

В разные годы работал корреспондентом и редактором в нескольких изданиях, гендиректором Казахского государственного телевидения, заместителем акима Алматы.

Кроме того, занимал должности посла Казахстана в ряде стран. А с 2019 года являлся руководителем представительства президента в парламенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024586-splyu-po-4-5-chasov-glava-zhetysu-otvetil-na-to-chto-ego-nazyvayut-spyaschim-akimom/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.