"Сплю по 4-5 часов": глава Жетысу ответил на то, что его называют "спящим" акимом

Бейбит Исабаев. Фото: gov.kz

На брифинге в СЦК сегодня акима Жетысу попросили прокомментировать то, что некоторые журналисты называют его "спящим", имея в виду, что не видят результаты работы главы области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Да, я сплю, только 4-5 часов в сутки. В этом я с вами согласен. Во-вторых, чем я занимаюсь – ответ будет коротким. Когда область разделилась, по основным социально-экономическим показателям область Жетысу занимала 19-20-е место, а теперь, внимательно послушайте – по итогам 2022 года по всем индикаторам область Жетысу заняла 4-е место. Вот это есть моя работа", – ответил аким Бейбит Исабаев.

Отметим, что аким Жетысу сегодня объяснил наличие теннисного корта возле его резиденции.

Также глава области ответил на информацию Антикора о незаконной выдаче более 1200 квартир в Талдыкоргане – аким заявил, что среди получивших квартиры вне очереди есть люди с известными фамилиями, но называть их не стал.

Напомним, Бейбит Исабаев занял пост акима Жетысуской области в июне 2022 года, а в декабре этого же год был переназначен на эту должность.

В разные годы работал корреспондентом и редактором в нескольких изданиях, гендиректором Казахского государственного телевидения, заместителем акима Алматы.

Кроме того, занимал должности посла Казахстана в ряде стран. А с 2019 года являлся руководителем представительства президента в парламенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024586-splyu-po-4-5-chasov-glava-zhetysu-otvetil-na-to-chto-ego-nazyvayut-spyaschim-akimom/