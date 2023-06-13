"Я в теннис не играю, мне сломать все это?": аким Жетысу о теннисном корте возле его резиденции

Бейбит Исабаев. Фото: gov.kz

Сегодня акима Жетысу на брифинге СЦК спросили о его резиденции, территорию которой снял на дрон блогер Асхат Ниязов – на облете видно несколько зданий и теннисный корт, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким Бейбит Исабаев заявил, что не вся показанная на видео резиденция находится в его распоряжении.

"Во-первых, это не моя резиденция. Это государственная резиденция, которая предназначена для глав иностранных государств, для глав иностранных делегаций и других официальных лиц. Я, как аким области, арендую часть помещений – 167 квадратных метров. Плачу все коммунальные и арендные услуги из своего кармана", – заявил глава региона.

Во сколько обходится содержание всей резиденции, Исабаев ответить не смог, заявив, что "расходы надо посчитать".

Касательно же теннисного корта на территории госрезиденции, глава Жетысуской области сообщил, что он был построен до начала его работы – сам же аким в теннис не играет.

"Блогер Асхат, который, оказывается, очень матерится в соцсетях, я больше ему интервью не буду давать, он просто передернул факты. Я сказал, что этот теннисный корт был построен 10-15 лет назад, а что мне остается делать? Ну, скажите? Сломать все это, убрать?

Я в теннис сам не играю, моя супруга не играет, что мне делать? 15 лет стоит. Ну, пусть стоит, бога ради, не ломать же все это", – ответил Исабаев.

Также сегодня аким Жетысуской области рассказал, кто незаконно вне очереди получил квартиры в Талдыкоргане. Глава региона заявил, что среди получателей были известные люди.

Напомним, что 11 июня 2022 года Бейбит Исабаев официально вступил в должность главы новообразованной Жетысуской области. 1 декабря он был переназначен главой региона.

Согласно информации с официального сайта акимата Жетысуской области, Бейбит Исабаев в разные годы занимал различные руководящие должности в акимате города Алматы, был заместителем акима города, являлся заведующим отделом правительственной информации Канцелярии премьер-министра РК, советником министра и послом по особым поручениям МИД РК, чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Пакистане, в Турции и Албании по совместительству.

С 2008 по 2009 годы – вице-министр культуры и информации РК, затем пресс-секретарь президента Республики Казахстан.

В 2009-2019 годах занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике, в Азербайджанской Республике.

С июля 2019 по январь 2022 года был руководителем представительства президента Республики Казахстан в парламенте.

С января по июнь 2022 года являлся депутатом сената парламента РК, а также председателем Комитета по социально-культурному развитию и науке.

Ранее мы также писали, что резиденцию акима Жетысуской области в Жаркенте переделали за 80 млн тенге под детский реабилитационный центр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2024583-ya-v-tennis-ne-igrayu-mne-slomat-vse-eto-akim-zhetysu-o-tennisnom-korte-vozle-ego-rezidentsii/