Резиденцию акима Жетысуской области переделали за 80 млн тенге

Бывшая резиденция. Фото: t.me/press_Zhetysu_region

В Жетысуской области резиденция акима региона стала реабилитационным центром для детей. Открытие состоялось в Панфиловском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы области в своем официальном Telegram-канале.

Резиденция акима региона располагалась в Жаркенте. Теперь вместо нее открыл свои двери детский реабилитационный центр "Мерей". С этим событием жителей Панфиловского района поздравил замглавы Жетысуской области Рустам Али.

Бывшая резиденция. Фото: t.me/press_Zhetysu_region

На реконструкцию здания, приобретение оборудования и мебели было направлено 80 млн тенге. В центре имеются специализированные кабинеты, солевая шахта, бассейн. Общая площадь здания, состоящего из 2 корпусов, свыше 910 км. м. Объект рассчитан на 40 мест.

Бывшая резиденция. Фото: t.me/press_Zhetysu_region

Напомним, ранее стало известно, что экс-аким Алматинской области Канат Бозумбаев отказался от резиденции в Жаркенте и предложил сделать из нее детский реабилитационный центр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996406-rezidentsiyu-akima-zhetysuskoy-oblasti-peredelali-za-80-mln-tenge/