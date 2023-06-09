Токаев на встрече с Еврокомиссаром: У Вас есть особая связь с нашей страной, Ваша мама жила в Казахстане

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Януша Войчеховского. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушом Войчеховским, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Януша Войчеховского за участие в Международном форуме Астана в качестве спикера.

"Для меня стало приятной неожиданностью, что у Вас есть особая связь с нашей страной. Ваша мама проживала в Казахстане во время Второй мировой войны. Поэтому мы очень рады Вашему визиту.

В Казахстане проживают представители польской диаспоры. У нас есть общие культурно-духовные связи. Такие известные личности, как Бенедикт Поляк, Адольф Янушкевич, Густав Зелинский, Александр Затаевич внесли значительный вклад в развитие истории и культуры Казахстана", – сказал глава государства.

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Януша Войчеховского. Фото: Акорда

В ходе беседы президент отметил стратегический характер сотрудничества с Европейским Союзом – крупнейшим торговым партнером Казахстана.

"Недавно в Кыргызстане мы провели встречу нового формата "Центральная Азия – Европейский Союз". До этого первая встреча состоялась в Астане. Нам следует продолжать поддерживать такой формат встреч на высоком уровне, чтобы продемонстрировать нашу приверженность и стремление к более тесным отношениям. В начале этого года мы отметили знаменательную дату – 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и ЕС. Я думаю, что у нас есть большие перспективы для развития взаимовыгодного сотрудничества", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал Еврокомиссара о проводимых в Казахстане реформах, а также о преобразованиях, способствующих развитию демократии, защите прав человека и верховенству закона.

Он также обратил внимание на имеющийся потенциал Казахстана для расширения сотрудничества с ЕС в сельскохозяйственной отрасли. По словам главы государства, наша страна готова увеличить экспорт зерновых и масличных культур, высококачественных органических продуктов.

Януш Войчеховский. Фото: Акорда

В свою очередь Януш Войчеховский поблагодарил президента Казахстана за оказанное гостеприимство.

"Спасибо, что упомянули о моих особых отношениях с Казахстаном. Моя мать прожила здесь шесть лет в период Второй мировой войны. Она с большой теплотой рассказывала о дружелюбности казахов к ним в это очень тяжелое время. Именно поэтому я испытываю особые симпатии к Казахстану.

Поздравляю Вас с успешным проведением Международного форума Астана. Вы выступили с очень содержательной речью. Я полностью согласен с Вами, что нам нужно обозначить вызовы и вести диалог, чтобы найти решение этих проблем. Продовольственная безопасность является одним из серьезных вызовов глобального уровня", – сказал Еврокомиссар.

Встреча Касым-Жомарта Токаева и Януша Войчеховского. Фото: Акорда

Отметим, что Еврокомиссия, как сообщает сайт Euronews, – это высший коллегиальный орган исполнительной власти Европейского Союза, комиссия состоит из 28 членов стран-участниц, которых также называют комиссарами.

Европейская Комиссия обладает исключительным правом законодательной инициативы. Только она может официально вносить законопроекты в Европарламент. Однако Комиссия не в силах утвердить новые законы.

Кроме того, как пишет Deutsche Welle, одна из основных задач Еврокомиссии – следить за соблюдением законов и правил, касающихся всех сфер повседневной жизни европейских граждан.

Кроме того, сегодня президент принял делегацию Организации Объединенных Наций и встретился с главой президиума Боснии и Герцеговины.

Напомним, вчера в столице стартовал Международный форум "Астана".

Среди почетных гостей форума – эмир Катара, президент Кыргызстана, председатель президиума Боснии и Герцеговины, гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО), гендиректор ЮНЕСКО, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций и многие другие.

Также несколько дней назад была опубликована статья Касым-Жомарта Токаева о том, почему Казахстан решил провести Международный форум "Астана" в этом году.

Президент подчеркивал, что уникальность форума заключается в том, что он является платформой для обсуждения мировыми "средними" державами своих взглядов и позиций по вопросам сегодняшнего дня, а также выдвижения собственных решений этих вопросов.

Он выделял три основных направления, которые будут обсуждаться на форуме:

внешняя политика, безопасность и устойчивое развитие;

изменение климата;

экономика и финансы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023897-u-vas-est-osobaya-svyaz-s-nashey-stranoy-tokaev-vstretilsya-s-evrokomissarom-yanushom-voychehovskim/