Международный форум "Астана" пройдет в столице Казахстана 8-9 июня

Астана. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Международный форум "Астана" состоится в столице Казахстана 8 и 9 июня. Об этом сообщается на официальном портале Министерства национальной экономики РК.

Тема форума - "Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса".

Целью мероприятия станет объединение усилий мирового сообщества для поиска консолидированных ответов на беспрецедентные вызовы, связанные с нарастанием геополитической напряженности и кардинальной трансформацией традиционных моделей межгосударственного сотрудничества.

Среди почетных гостей форума будут такие известные личности, как:

Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, эмир государства Катар;

Садыр Жапаров, президент Кыргызской Республики;

Желька Цвиянович, председатель президиума Боснии и Герцеговины;

Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО);

Одрэ Азуле, генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО);

Армида Алисжахбана, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО);

Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ);

Мирослав Енча, помощник генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии и Северной и Южной Америки в Департаменте по политическим вопросам и вопросам миростроительства (ДПВМ);

Ивана Живкович, помощник генерального секретаря, помощник Администратора и директор Регионального бюро для Европы и Содружества Независимых Государств Программы развития ООН;

Хельга Шмид, генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);

Маргарета Седерфельт, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ;

Чжан Мин, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС);

Одиль Рено-Бассо, президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР);

Масацугу Асакава, президент Азиатского банка развития (АБР);

Сухайль Мохаммед Фарадж Аль Мазруи, министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов;

Януш Войцеховский, европейский комиссар по сельскому хозяйству;

Мулату Тешоме, бывший президент Эфиопии;

Ласина Зербо, бывший премьер-министр Буркина-Фасо;

Томас Гремингер, швейцарский дипломат и бывший генеральный секретарь ОБСЕ;

Дэниел Ергин, вице-председатель S&P Global;

Рае Квон Чунг, директор Фонда Ban Ki-moon Foundation for a Better Future и бывший советник по вопросам изменения климата Республики Корея.

В целом, на форуме ожидается более 1000 зарубежных гостей. В рамках форума планируется обсудить такие вопросы, как:

внешняя политика и международная безопасность;

международное развитие и устойчивость;

энергетика и изменение климата;

экономика и финансы.

Эти направления составляют основу программы, которая включает в себя более 40 панельных сессий, неформальных дискуссий и других внепрограммных мероприятий. Стратегические партнеры Форума - ООН и CNN.

Форум, организованный правительством РК, пройдет в Конгресс-центре (EXPO).

Более подробную информацию можно узнать на сайте Международного форума "Астана".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023138-mezhdunarodnyy-forum-astana-proydet-v-stolitse-kazahstana-8-9-iyunya/