Международный форум "Астана" пройдет в столице Казахстана 8-9 июня
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Международный форум "Астана" состоится в столице Казахстана 8 и 9 июня. Об этом сообщается на официальном портале Министерства национальной экономики РК.
Тема форума - "Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса".
Целью мероприятия станет объединение усилий мирового сообщества для поиска консолидированных ответов на беспрецедентные вызовы, связанные с нарастанием геополитической напряженности и кардинальной трансформацией традиционных моделей межгосударственного сотрудничества.
Среди почетных гостей форума будут такие известные личности, как:
- Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, эмир государства Катар;
- Садыр Жапаров, президент Кыргызской Республики;
- Желька Цвиянович, председатель президиума Боснии и Герцеговины;
- Нгози Оконджо-Ивеала, генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО);
- Одрэ Азуле, генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО);
- Армида Алисжахбана, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО);
- Кристалина Георгиева, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ);
- Мирослав Енча, помощник генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии и Северной и Южной Америки в Департаменте по политическим вопросам и вопросам миростроительства (ДПВМ);
- Ивана Живкович, помощник генерального секретаря, помощник Администратора и директор Регионального бюро для Европы и Содружества Независимых Государств Программы развития ООН;
- Хельга Шмид, генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ);
- Маргарета Седерфельт, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ;
- Чжан Мин, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС);
- Одиль Рено-Бассо, президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР);
- Масацугу Асакава, президент Азиатского банка развития (АБР);
- Сухайль Мохаммед Фарадж Аль Мазруи, министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов;
- Януш Войцеховский, европейский комиссар по сельскому хозяйству;
- Мулату Тешоме, бывший президент Эфиопии;
- Ласина Зербо, бывший премьер-министр Буркина-Фасо;
- Томас Гремингер, швейцарский дипломат и бывший генеральный секретарь ОБСЕ;
- Дэниел Ергин, вице-председатель S&P Global;
- Рае Квон Чунг, директор Фонда Ban Ki-moon Foundation for a Better Future и бывший советник по вопросам изменения климата Республики Корея.
В целом, на форуме ожидается более 1000 зарубежных гостей. В рамках форума планируется обсудить такие вопросы, как:
- внешняя политика и международная безопасность;
- международное развитие и устойчивость;
- энергетика и изменение климата;
- экономика и финансы.
Эти направления составляют основу программы, которая включает в себя более 40 панельных сессий, неформальных дискуссий и других внепрограммных мероприятий. Стратегические партнеры Форума - ООН и CNN.
Форум, организованный правительством РК, пройдет в Конгресс-центре (EXPO).
Более подробную информацию можно узнать на сайте Международного форума "Астана".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023138-mezhdunarodnyy-forum-astana-proydet-v-stolitse-kazahstana-8-9-iyunya/