Токаев встретился с главой президиума Боснии и Герцеговины

Касым-Жомарт Токаев и Желька Цвиянович. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович, сообщается на официальном сайте Акорды.

В Акорде состоялась встреча главы государства с председателем президиума Боснии и Герцеговины. Приветствуя Жельку Цвиянович, Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность за активное участие в работе Международного форума "Астана".

Президент отметил, что ее визит в Казахстан открывает хорошие возможности для развития двусторонних отношений и реализации взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру вопросов.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан рассматривает Боснию и Герцеговину в качестве перспективного торгово-экономического партнера в Юго-Восточной Европе и Балканском регионе.

Президент и глава президиума Боснии и Герцеговины. Фото: akorda.kz

В свою очередь Желька Цвиянович выразила благодарность за гостеприимство и теплый прием, а также приглашение участвовать в работе Международного форума "Астана". Она отметила важность проведения данного форума, в рамках которого прозвучали новые инициативы по вопросам международного сотрудничества и текущего состояния глобальной экономики.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Переговоры прошли в доверительном ключе, носили конструктивный и содержательный характер. По итогам достигнута договоренность по активизации двустороннего сотрудничества.

Ранее сегодня глава нашего государства провел встречу с делегацией Организации Объединенных Наций (ООН).

По информации на сайте Британской энциклопедии, Босния и Герцеговина – страна, расположенная на западе Балканского полуострова Европы. Область Босния занимает северную и центральную части страны, а Герцеговина – юг и юго-запад. Столица – Сараево, важные региональные города – Мостар и Баня-Лука.

На сайте президиума Боснии и Герцеговины говорится, что Желька Цвиянович родилась 4 марта 1967 года в городе Тесличе. Окончила философский факультет Университета Баня-Луки.

На должность члена президиума Боснии и Герцеговины была избрана в 2022 году во время всеобщих выборов в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2024121-tokaev-vstretilsya-s-glavoy-prezidiuma-bosnii-i-gertsegoviny/