Почему Казахстан проводит Международный форум Астана в этом году, рассказал Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Facebook-аккаунт Берика Уали

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал статью о том, почему Казахстан решил провести Международный форум Астана в этом году. Материал был опубликован на сайте издания The Astana Times.

Как отмечает глава государства, в мире, который становится все более поляризованным, Казахстан часто играет роль посредника между Востоком и Западом, Севером и Югом.

"Это заслуга нашей уникальной истории и географического положения. На протяжении многих веков Казахстан является площадкой культурного обмена, что привело к формированию не только разнообразия между нашими народами, но и формированию подлинного духа взаимного уважения. По этой самой причине ценность глобального сотрудничества является для нас очевидной. Руководствуясь этим стремлением, мы построили нашу многовекторную внешнюю политику, которая успешно применяется на протяжении многих лет", – пишет Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, в условиях глобальных вызовов мы по-прежнему привержены глобальному сотрудничеству, выступая за диалог, развитие торговых отношений, многосторонний подход и возможность обмена идеями.

"Наша страна будет продолжать отстаивать нормы международного права и поддерживать конструктивное взаимодействие с государствами по всему миру. В этом контексте мы объявили о запуске Международного Форума Астана, который станет новой международной конференцией, инструментом для возрождения культуры многостороннего сотрудничества на глобальном уровне. Наиболее важным является то, что Форум также предоставит новые возможности для выражения нераспространенных мнений", – говорится в публикации.

Так, президент подчеркивает, что уникальность Международного Форума Астана заключается в том, что он является платформой для обсуждения мировыми "средними" державами своих взглядов и позиций по вопросам сегодняшнего дня, а также выдвижения собственных решений этих вопросов

"Во-первых, на форуме нам предстоит обсудить вопросы, связанные с внешней политикой, безопасностью и устойчивым развитием. Мы все знаем, что в настоящее время глобальный мир и стабильность находятся под угрозой из-за напряженности в отношениях между ведущими мировыми державами.

Между тем, другие международные вызовы, такие как ядерное разоружение и кризис в связи с наплывом беженцев, продолжают оказывать давление на шаткие международные системы и союзы. Более того, рост национализма и популистских движений во многих странах продолжает подрывать международные отношения, что затрудняет достижение взаимопонимания по вопросам, требующим скоординированного ответа на глобальном уровне, и мы сталкиваемся с повышенным риском обращения к краткосрочным нерациональным решениям долгосрочных проблем.

Вот почему нам так важно прийти к согласию на Форуме и определить правильное направление для защиты нашего общего будущего", – отмечает он.

Во-вторых, как пишет глава государства, изменение климата — это вызов, требующий координации на глобальном уровне. Последствия этого явления оказывают разрушительное воздействие на планету: повышение уровня моря, чрезвычайные погодные явления и утрата биоразнообразия.

В то же время, по его словам, мировая зависимость от запасов ископаемого топлива все больше затрудняет сокращение выбросов парниковых газов и решение проблемы изменения климата. С другой стороны, нельзя упускать из виду важнейшую роль нефтегазовой промышленности в обеспечении энергетической безопасности и в процессе энергетического перехода. Энергетический переход — это сложный вопрос, к которому необходимо подходить с осторожностью, чтобы не оставить без внимания развивающийся мир, пишет президент.

"В заключение следует отметить, что пандемия COVID-19 привела к резкому экономическому спаду во всем мире, в результате чего многие страны, предприятия и отдельные лица с трудом пытаются удержаться на плаву. Кроме того, рост показателей неравенства доходов и продолжающаяся торговая напряженность между ведущими мировыми державами также вызывают нестабильность в мировой экономике. Третья задача посвящена экономике и финансам, что подчеркивает необходимость скоординированного глобального ответа на эти экономические, экологические вызовы и угрозы безопасности", – говорится в тексте статьи.

По словам Токаева, несмотря на то, что эти вызовы могут показаться угрожающими, их также следует рассматривать в качестве возможностей для глобального сотрудничества и прогресса. Совместными усилиями международное сообщество сможет разрешить эти вопросы на Международном форуме Астана и внести свой вклад в создание более стабильного, справедливого и процветающего мира для всех.

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать мировых лидеров из государственного и частного секторов на Международном форуме Астана этим летом, чтобы найти эффективные пути преодоления существующих вызовов. Давайте объединим наши усилия, чтобы определить путь вперед посредством сильного и инклюзивного глобального сотрудничества", – добавил глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023461-ekonomika-klimat-i-mezhdunarodnye-vyzovy-tokaev-napisal-statyu-o-mezhdunarodnom-forume-astana/