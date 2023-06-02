Министр энергетики: Дешевого газа больше не будет

Алмасадам Саткалиев. Фото: akorda.kz

Глава Минэнерго сегодня на заседании мажилиса, говоря о газификации севера и востока страны, заявил, что рассчитывать сейчас можно только на российский газ, передает корреспондент NUR.KZ.

Касательно газификации северной и восточной части Казахстана в QazaqGaz пояснили, что сейчас по этому вопросу идут переговоры с российской стороной.

Речь о транзитном газопроводе, который планируется провести из Омска, через Павлодар, Семей и далее вниз в Хоргос, за счет которого можно было бы распределить какую-то часть газа для внутреннего потребления в Казахстане.

"Если говорить о среднесрочном периоде газификации Павлодара, Восточного Казахстана, то нам надо понимать, что мы можем рассчитывать на ресурсы только российского газа. Тут будут сложные переговоры по цене. (…)

Нужно понимать, что дешевого газа не будет. Период дешевых цен на энергоносители в мире закончился", - заявил министр Алмасадам Саткалиев.

Он добавил, что газификация Восточного Казахстана собственными ресурсами возможна лишь после 2027-2028-х годов с введением газоперерабатывающих мощностей.

Напомним, что сегодня в Минэнерго заявили о повышении цен на газ для населения с 1 июля 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2023194-ministr-energetiki-deshevogo-gaza-bolshe-ne-budet/