Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы (видео)

Прибытие Касым-Жомарта Токаева в Алматы. Кадр из видео: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл сегодня с рабочей поездкой в Алматы. В ходе его визита запланирован ряд встреч, сообщается в Telegram-канале его пресс-службы.

Президент Касым-Жомарт Токаев посетит социальные объекты мегаполиса, а также проведет ряд встреч.

В Алматы также запланирована встреча президента с министром иностранных дел Республики Корея Пак Чжином.

Также сегодня, 31 мая, в Казахстане отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода. Президент опубликовал соответствующий пост в соцсетях.

Напомним, в последний раз о визите Касым-Жомарт Токаева в Алматы сообщалось в ноябре прошлого года.

Тогда в ходе своего визита глава государства дал старт строительству мультибрендового автомобильного завода, а также открыл памятник литературоведу, тюркологу, политическому публицисту, поэту Ахмету Байтурсынову.

Во время встречи с общественностью он указал на то, что многочасовые пробки негативно влияют на горожан и на экологию мегаполиса и подверг критике цены на жилье в городе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022756-tokaev-pribyl-s-rabochey-poezdkoy-v-almaty/