Токаев высказался о политических репрессиях в истории Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал пост ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода на своей официальной странице в Twitter.

"Сегодня мы отдаем дань памяти жертвам политических репрессий и голода. Преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании нашего народа. Важно продолжить изучение этих мрачных страниц истории, восстанавливая справедливость в отношении всех невинно пострадавших.

Долг каждого из нас – усвоить страшные уроки прошлого и сделать все возможное, чтобы подобные события не повторились в будущем. Мы должны оправдать надежды наших предков, которые выстояли во времена тяжелейших испытаний, сохранив единство нации и веру в гуманистические идеалы", – написал Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщается на сайте телеканала "Хабар 24", 31 мая – День памяти жертв политических репрессий и голода в Казахстане. Жертвами репрессий становились видные представители казахстанской интеллигенции.

На территории Казахстана работали 11 учреждений ГУЛАГа. Всего, за годы репрессий туда было отправлено из всех Советских республик больше 5 миллионов человек.

Также подчеркивается, что с 2020 года в стране работает госкомиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий на основе комплексной работы по изучению истории и проведению архивных исследований.

Как сообщает газета "Казахстанская правда", этот день ежегодно отмечают 31 мая согласно указу президента от 5 апреля 1997 года.

Отмечается, что в Казахстане с 1921 года по 1954 год, согласно статистике, осудили около 100 тыс. человек, при этом более 20 тыс. человек расстреляли. Тысячи человек были приговорены к заключению с формулировкой "без права переписки", что, по многим свидетельствам, означало ту же смертную казнь.

Сейчас в память о многочисленных жертвах в стране проводится множество мероприятий, открываются выставки в музеях, возлагаются цветы на мемориалы, публикуются новые данные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022733-tokaev-napisal-post-v-chest-dnya-pamyati-zhertv-politicheskih-repressiy-i-goloda/