Токаев запустил строительство мультибрендового автозавода в Алматы (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

В рамках рабочей поездки в Алматы Касым-Жомарт Токаев дал старт строительству мультибрендового автомобильного завода, передает официальный Telegram-канал Акорды "Борт №1".

Президенту представили паспорт проекта и презентовали макет будущего завода для производства автомобилей методом мелкоузловой сборки, который планируется открыть в четвертом квартале 2024 года. Главу государства проинформировали, что площадь производственных помещений составит более 100 тысяч квадратных метров. Для каждого из трех автобрендов планируют построить отдельный цех сварки и сборки.

После ввода в эксплуатацию производственные мощности нового завода составят более 90 тысяч автомобилей в год. Общий объем инвестиций составит более 100 млрд тенге. На предприятии компании Astana Motors будет создано 2200 рабочих мест.

После ознакомления с проектом глава государства поговорил с работниками завода.

"Это очень нужный для нашей страны проект. Желаю успеха в его реализации. В этом году во время визита председателя КНР господина Си Цзиньпина в Казахстан в ходе переговоров мы обсудили в том числе и этот проект. Сегодня мы видим результат – началось его осуществление", – сказал президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997304-tokaev-zapustil-stroitelstvo-multibrendovogo-avtozavoda-v-almaty-foto-video/