Токаев: Мы одна нация, будь то казахи или другие национальности

Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями общественности. Фото: Акорда

Сегодня глава государства встретился с представителями общественности в Казахском музыкально-драматическом театре имени Сабита Муканова, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент осмотрел недавно возведенное здание Казахского музыкально-драматического театра в областном центре Северо-Казахстанской области.

По словам директора театра Биржана Жалгасбаева, который работает в творческом коллективе с его основания, театр до недавнего времени располагался в старом здании Дворца энергетиков. Несмотря на это, труппа радовала зрителей постановками различных жанров, завоевывала призы на международных и республиканских конкурсах. Переехав в новое здание, коллектив получил возможность расширить репертуар, укрепить творческие связи с зарубежными и отечественными театрами.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент просмотрел отрывок из пьесы "Магжан" и побеседовал с представителями интеллигенции, общественными деятелями области.

"Наше кредо и девиз – это единство в многообразии. Мы должны беречь это единство. Мы одна нация, будь то казахи или другие национальности, поэтому мы должны честно служить на благо процветания нашей страны. Желаю всем благополучия. Будем вместе держаться. Нам сейчас крайне важно сохранить наше согласие, дружбу и стабильность, с тем чтобы дальше идти вперед. Конечно, в стране имеются вопросы социально-экономического и общественного характера. Без проблем ни одно государство не существует, даже самые развитые и благополучные страны. Но если в стране есть порядок и соблюдается закон, то это очень серьезная гарантия достижения конечного результата", – сказал глава государства.

Актеры показали отрывок из пьесы "Магжан". Фото: Акорда

Затем Касым-Жомарт Токаев обсудил с представителями общественности вопросы развития страны и воспитания подрастающего поколения. Глава государства отметил необходимость организации на высоком уровне мероприятий, посвященных 130-летию видного представителя казахской литературы, поэта Магжана Жумабаева.

Визит Токаева в СКО

Сегодня, 29 мая, Токаев прибыл в Северо-Казахстанскую область.

Президент в рамках рабочей поездки встретился с сельхозпроизводителями области и напомнил о стратегическом положении СКО.

"Северо-Казахстанская область занимает стратегическое положение на границе с Российской Федерацией - это наш естественный партнер. Мы постоянно ведем переговоры и в рамках ЕАЭС, и на двустороннем уровне в плане обеспечения беспрепятственной торговли и обмена товарами", - подчеркнул он.

Еще на встрече с сельхозпроизводителями в СКО он высказался о предложении Лукашенко вступить в Союзное государство.

"На днях президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз", - заявил глава государства.

Также Касым-Жомарт Токаев посетил университет имени М. Козыбаева и ознакомился с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития вуза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2022515-tokaev-my-odna-natsiya-bud-to-kazahi-ili-drugie-natsionalnosti/