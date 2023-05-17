Аким Актюбинской области раскрыл, какую получает зарплату

Ералы Тугжанов. Фото: facebook.com/aktobeakparat

На брифинге Службы центральных коммуникаций (СЦК) главу Актюбинской области Ералы Тугжанова спросили о размере его оклада на посту акима, передает корреспондент NUR.KZ.

Если в прошлом году аким отказался отвечать на этот вопрос, то на этом брифинге он раскрыл, сколько зарабатывает.

"1 миллион 900 тысяч на руки я получаю. Это сто раз уже говорили, другие вопросы есть? Вы откройте, везде же есть – надо было готовиться (к брифингу – прим. ред.). Откройте интернет, там все имеется", – ответил Тугжанов на вопрос журналиста.

Напомним, в прошлом году на вопрос от представителя СМИ о заработной плате аким Актюбинской области ответил фразой "Я же у вас не спрашиваю, какая у вас зарплата".

Отметим, что также Тугжанов сегодня прокомментировал слухи о праздновании его юбилея в самом дорогом ресторане Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020959-akim-aktyubinskoy-oblasti-raskryl-kakuyu-poluchaet-zarplatu/